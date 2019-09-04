В Волгоградской области пять сел попали под карантин из-за АЧС

ВОЛГОГРАД, 4 сен - РИА Новости. Пять сел в Камышинском районе Волгоградской области попали в карантинную зону из-за вспышки африканской чумы свиней в двух личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), сообщили РИА Новости в региональном комитете ветеринарии.
По информации ведомства, в двух ЛПХ села Лебяжье Камышинского района ветеринары обнаружили свиней, больных африканской чумой.
"Очаг выявлен в двух подворьях, всего 110 голов свиней. Под карантин попали пять сел, однако там свиней не было", - сообщили в комитете.
По словам собеседника агентства, это уже девятый случай вспышки африканской чумы свиней в регионе, в данный момент карантин действует только в Камышинском районе.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.