В Волгоградской области пять сел попали под карантин из-за АЧС

ВОЛГОГРАД, 4 сен - РИА Новости. Пять сел в Камышинском районе Волгоградской области попали в карантинную зону из-за вспышки африканской чумы свиней в двух личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), сообщили РИА Новости в региональном комитете ветеринарии.

По информации ведомства, в двух ЛПХ села Лебяжье Камышинского района ветеринары обнаружили свиней, больных африканской чумой.

"Очаг выявлен в двух подворьях, всего 110 голов свиней. Под карантин попали пять сел, однако там свиней не было", - сообщили в комитете.

По словам собеседника агентства, это уже девятый случай вспышки африканской чумы свиней в регионе, в данный момент карантин действует только в Камышинском районе.