Правительство Афганистана обеспокоено проектом соглашения США с талибами

Он подчеркнул, что основные опасения возникли по поводу того, как будут предотвращены главные риски, связанные с соглашением.

"Правительство Афганистана обеспокоено и поэтому требует прояснений в отношении этого документа, чтобы мы могли проанализировать нежелательные риски и помешать возникновению опасных последствий", - добавил он.

Ранее сообщалось, что США и "Талибан" согласовали проект соглашения по урегулированию из 11 пунктов, который после финализации должны будут подписать госсекретарь США Майк Помпео и руководитель политофиса движения "Талибан" в Дохе Мулла Барадар.

США и радикальное движение "Талибан" провели девять раундов переговоров в Катаре. Стороны рассчитывают прийти к соглашению о сроках вывода американских войск из страны в обмен на гарантии неиспользования афганской территории для нападения на США или другие страны. Правительство Афганистана в переговорах не участвуют, хотя США настаивают, что афганские власти должны участвовать в окончательном урегулировании.