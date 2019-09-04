Правительство Афганистана обеспокоено проектом соглашения США с талибами

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Правительство Афганистана обеспокоено последствиями соглашения, проект которого согласовали США и радикальное движение "Талибан", заявил представитель президента Афганистана Седик Седикки.
"Правительство Афганистана поддерживает любой прогресс в мирном процессе, который обеспечит устойчивый мир и приведет к концу войны, однако основное беспокойство правительства Афганистана связано с соглашением США с талибами", - написал Седикки в Twitter.
Он подчеркнул, что основные опасения возникли по поводу того, как будут предотвращены главные риски, связанные с соглашением.
"Правительство Афганистана обеспокоено и поэтому требует прояснений в отношении этого документа, чтобы мы могли проанализировать нежелательные риски и помешать возникновению опасных последствий", - добавил он.
Ранее сообщалось, что США и "Талибан" согласовали проект соглашения по урегулированию из 11 пунктов, который после финализации должны будут подписать госсекретарь США Майк Помпео и руководитель политофиса движения "Талибан" в Дохе Мулла Барадар.
США и радикальное движение "Талибан" провели девять раундов переговоров в Катаре. Стороны рассчитывают прийти к соглашению о сроках вывода американских войск из страны в обмен на гарантии неиспользования афганской территории для нападения на США или другие страны. Правительство Афганистана в переговорах не участвуют, хотя США настаивают, что афганские власти должны участвовать в окончательном урегулировании.