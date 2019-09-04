Власти Тувы объяснили высокий уровень загрязнения Кызыла

КРАСНОЯРСК, 4 сен - РИА Новости. Высокий уровень загрязнения атмосферы столицы Тувы Кызыла объясняется недостаточной проветриваемостью зимой, сообщили РИА Новости в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

Ранее Минприроды РФ определило российские города с самым загрязненным воздухом, больше всего их в Сибири. Согласно докладу, к городам с самым загрязненным воздухом относятся Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

"Тепло в городе Кызыле республики Тыва обеспечивается с помощью угля, учитывая резко континентальный климат и суровые зимы, этот вид топлива считается наиболее энергоёмким. Недостаточная проветриваемость воздушного бассейна города в зимний период весьма затрудняет снос и рассеивание выбросов, что приводит к скапливанию загрязняющих веществ в приземном слое воздуха", - говорится в ответе министерства.

В ведомстве сообщили, что два раза объявляли конкурс по отбору инвестпроектов, предлагающих технологические решения по снижению выбросов, однако они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. В министерстве сообщили, что на сегодня самым эффективным способом использования угольного топлива считается изготовление угольных брикетов с примесью картона, что позволяет снизить уровень сажи при сгорании. Мэрия Кызыла объявила торги по поставке оборудования для производства топливных брикетов.