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РИА Новости

Власти Тувы объяснили высокий уровень загрязнения Кызыла

12:55 04.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на Енисей в пригороде Кызыла
Вид на Енисей в пригороде Кызыла
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 4 сен - РИА Новости. Высокий уровень загрязнения атмосферы столицы Тувы Кызыла объясняется недостаточной проветриваемостью зимой, сообщили РИА Новости в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.
Ранее Минприроды РФ определило российские города с самым загрязненным воздухом, больше всего их в Сибири. Согласно докладу, к городам с самым загрязненным воздухом относятся Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.
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"Тепло в городе Кызыле республики Тыва обеспечивается с помощью угля, учитывая резко континентальный климат и суровые зимы, этот вид топлива считается наиболее энергоёмким. Недостаточная проветриваемость воздушного бассейна города в зимний период весьма затрудняет снос и рассеивание выбросов, что приводит к скапливанию загрязняющих веществ в приземном слое воздуха", - говорится в ответе министерства.
В ведомстве сообщили, что два раза объявляли конкурс по отбору инвестпроектов, предлагающих технологические решения по снижению выбросов, однако они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. В министерстве сообщили, что на сегодня самым эффективным способом использования угольного топлива считается изготовление угольных брикетов с примесью картона, что позволяет снизить уровень сажи при сгорании. Мэрия Кызыла объявила торги по поставке оборудования для производства топливных брикетов.
По данным тувинского министерства природных ресурсов и экологии, усовершенствована схема подключения отдельных районов города к центральному отоплению. Также разработана генеральная схема газоснабжения республики, приобретены в лизинг и запущены в рейсы 28 автобусов с газомоторным двигателем, что также должно снизить загрязнение.
Вид на Улан-Удэ с высоты птичьего полета.
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