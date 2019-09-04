В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Габриэль"

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Тропический шторм, получивший имя "Габриэль", сформировался в юго-восточной части Атлантического океана и движется в северо-западном направлении, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
По данным синоптиков, максимальная скорость ветра достигала 65 километров в час. Скорость движения шторма составляет 17 километров в час. Специалисты пока не прогнозируют, приблизится ли шторм к берегам Северной или Южной Америки.
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.