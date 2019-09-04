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РИА Новости

Пограничники России и Японии завершили морские учения на юге Сахалина

12:50 04.09.2019
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© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкВид на акваторию Невельского залива на юго-западном побережье острова Сахалин
Вид на акваторию Невельского залива на юго-западном побережье острова Сахалин
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сен – РИА Новости. Российско-японские учения по пресечению преступной деятельности в море завершились в среду на юге Сахалина, сообщает погрануправление ФСБ по области.
Ранее сообщалось, что учения были запланированы в рамках неофициального визита японского патрульного судна "Цугару" в сахалинский порт Корсаков.
"В ходе российско-японских учений по пресечению преступной деятельности в морском пространстве участники отрабатывали в заливе Анива совместные действия сил и средств по поиску, спасанию людей на море и обмену оперативно-значимой информацией", - говорится в документе.
Согласно легенде учений, российские пограничники получили информацию о попытке незаконно переместить через государственную границу оружие, наркотики и психотропные вещества на рыболовном судне "Мечта". На запросы капитан не отвечал, условное судно-нарушитель следовало в исключительную экономическую зону Японии. Совместными усилиями условный нарушитель был остановлен, во время досмотра пограничники в рамках учений обнаружили на борту кроме оружия и наркотиков группу незаконных мигрантов.
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Результаты учений положительно оценили руководитель пограничного управления генерал-лейтенант Сергей Кудряшов и начальник управления береговой охраны Японии Первого района Нитта Синдзи.
"Благодаря сотрудничеству между ведомствами в морском пространстве удается контролировать обстановку и сдерживать от возобновления ННН-промысла (незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла – ред.). Высокий уровень взаимодействия показал свою эффективность в 2018-2019 годах и позволил достигнуть значимых результатов по пресечению преступной деятельности и обеспечению безопасности на море. Стороны намерены развивать информационный обмен и наращивать практику проведения согласованных мероприятий в сфере противодействия ННН-промыслу, борьбы с незаконной миграцией и контрабандой в морском пространстве", - отмечается в сообщении.
По информации ведомства, учения завершились прохождением кораблей, судов и катеров кильватерным строем.
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