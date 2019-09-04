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РИА Новости

Москва почти достигла цели снизить к 2020 году выбросы углекислого газа

12:46 04.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосква
Москва
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Цель Москвы снизить к 2020 году количество выбросов углекислого газа почти достигнута, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в ходе пленарной сессии на Климатическом форуме.
Бирюков отметил, что прослеживается прямая связь между сокращением выбросов парниковых газов и сокращением общего загрязнения, энергоэффективностью, экономией ресурсов и технологическим прогрессом.
"Цель Москвы, как и цель России в целом, к 2020 году снизить выбросы углекислого газа. Данная цель почти достигнута. Снижение выбросов с 90-го года составило более 20%. Сегодня в Москве приблизительно такие же уникальные удельные показатели выбросов парникового газа, как и во многих мегаполисах мира", - сказал Бирюков.
По его словам, в первую очередь, это результат модернизации топливно-энергетического хозяйства.
"Климатический форум городов" проходит в столице уже в третий раз. В этом году он проводится 4 и 5 сентября в парке "Зарядье". Главной темой форума в этом году является устойчивое развитие городов.
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