Москва почти достигла цели снизить к 2020 году выбросы углекислого газа

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Цель Москвы снизить к 2020 году количество выбросов углекислого газа почти достигнута, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в ходе пленарной сессии на Климатическом форуме.

Бирюков отметил, что прослеживается прямая связь между сокращением выбросов парниковых газов и сокращением общего загрязнения, энергоэффективностью, экономией ресурсов и технологическим прогрессом.

"Цель Москвы, как и цель России в целом, к 2020 году снизить выбросы углекислого газа. Данная цель почти достигнута. Снижение выбросов с 90-го года составило более 20%. Сегодня в Москве приблизительно такие же уникальные удельные показатели выбросов парникового газа, как и во многих мегаполисах мира", - сказал Бирюков.

По его словам, в первую очередь, это результат модернизации топливно-энергетического хозяйства.