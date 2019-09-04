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РИА Новости

Участник незаконной акции в Москве Кирилл Жуков получил три года колонии

12:46 04.09.2019 (обновлено: 12:48 04.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКирилл Жуков, первый обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019
Кирилл Жуков, первый обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Кирилл Жуков, первый обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы в среду приговорил к трем годам колонии общего режима участника несанкционированной акции 27 июля Кирилла Жукова, ударившего росгвардейца по шлему, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Жукова виновным по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - объявила судья Мария Сизинцева.
Прокурор запрашивал для подсудимого 4,5 года колонии.
По данным следствия, Жуков в ходе несанкционированного митинга 27 июля в Москве ударил сотрудника Росгвардии снизу по шлему, "от чего правоохранитель испытал физическую боль". По статье "Применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни или здоровья" ему грозит до пяти лет колонии. Свою вину Жуков не признал.
Слышали новость? Вынесены первые приговоры участникам беспорядков в Москве
Вчера, 20:07
Накануне Тверской суд Москвы приговорил к реальным срокам еще двух участников акции 27 июля, которые полностью признали вину и заключили сделку со следствием.
Их дела рассматривались в особом порядке, что предполагает безоговорочное согласие с предъявленным обвинением. При этом подсудимому не могут назначить наказание, превышающее две трети от максимального по вменяемой статье.
Не оспаривающие доводы следствия Иван Подкопаев и Данила Беглец получили соответственно три и два года колонии общего режима.
С середины июля в Москве прошло несколько не согласованных с властями митингов, организованных несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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РосгвардияМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Испытал боль,не испытал - какая разница. И замахиваться не должен сметь на исполняющего свои обязанности право-охранителя.
4 сентября, 13:01
и иван иванов первый
75000155
Отлично.
4 сентября, 13:13
llevone2017
61010249
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