Участник незаконной акции в Москве Кирилл Жуков получил три года колонии

Кирилл Жуков, первый обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019

Кирилл Жуков, первый обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы в среду приговорил к трем годам колонии общего режима участника несанкционированной акции 27 июля Кирилла Жукова, ударившего росгвардейца по шлему, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Жукова виновным по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - объявила судья Мария Сизинцева.

Прокурор запрашивал для подсудимого 4,5 года колонии.

По данным следствия, Жуков в ходе несанкционированного митинга 27 июля в Москве ударил сотрудника Росгвардии снизу по шлему, "от чего правоохранитель испытал физическую боль". По статье "Применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни или здоровья" ему грозит до пяти лет колонии. Свою вину Жуков не признал.

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Накануне Тверской суд Москвы приговорил к реальным срокам еще двух участников акции 27 июля, которые полностью признали вину и заключили сделку со следствием.

Их дела рассматривались в особом порядке, что предполагает безоговорочное согласие с предъявленным обвинением. При этом подсудимому не могут назначить наказание, превышающее две трети от максимального по вменяемой статье.

Не оспаривающие доводы следствия Иван Подкопаев и Данила Беглец получили соответственно три и два года колонии общего режима.