Украинские силовики обстреляли населенный пункт в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 4 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из гранатомета населенный пункт Нижнее Лозовое в Донбассе, сообщил в среду журналистам начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

"Сегодня в 08.50 (совпадает с мск) боевики 30 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины в очередной раз подвергли обстрелу из станкового противотанкового гранатомета населенный пункт Нижнее Лозовое", - заявил Осадчий.

Он уточнил, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.