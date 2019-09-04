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РИА Новости

Украинские силовики обстреляли населенный пункт в Донбассе, заявили в ЛНР

12:45 04.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенная крыша дома в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села Октябрь Донецкой области Украины
Разрушенная крыша дома в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села Октябрь Донецкой области Украины
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 4 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из гранатомета населенный пункт Нижнее Лозовое в Донбассе, сообщил в среду журналистам начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
"Сегодня в 08.50 (совпадает с мск) боевики 30 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины в очередной раз подвергли обстрелу из станкового противотанкового гранатомета населенный пункт Нижнее Лозовое", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
"Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договоренностей о перемирии и не поддаются на провокации врага", - отметил Осадчий.
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