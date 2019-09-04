В Великобритании задержали судно с тонной кокаина

МАДРИД, 4 сен - РИА Новости. Национальная полиция Испании и британские правоохранительные органы провели совместную операцию, в ходе которой было задержано судно с почти тонной кокаина на борту.

Парусник был приобретен на Майорке, далее он направился в порт Аямонте (провинция Уэльва, автономное сообщество Андалусия), на Тенерифе (Канарские острова), где с борта стерли номер. После этого судно отправилось в Суринам, где подозреваемые загрузили наркотики. Из южноамериканской страны парусник направился к Великобритании. Он был задержан у берегов Уэльса. Двое членов экипажа и четверо пассажиров задержаны, говорится в сообщении Национальной полиции Испании.