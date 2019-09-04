Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T12:43Z
https://ria.ru/20190904/1558283466.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152395/07/1523950738_0:0:2700:1519_1036x0_80_0_0_d3c5f4bddf00767cae7f491b86034133.jpg
РИА Новости

В Великобритании задержали судно с тонной кокаина

12:43 04.09.2019
622
© AP Photo / Matt DunhamПолицейские в Великобритании
Полицейские в Великобритании
© AP Photo / Matt Dunham
Полицейские в Великобритании. Архивное фото
МАДРИД, 4 сен - РИА Новости. Национальная полиция Испании и британские правоохранительные органы провели совместную операцию, в ходе которой было задержано судно с почти тонной кокаина на борту.
Парусник был приобретен на Майорке, далее он направился в порт Аямонте (провинция Уэльва, автономное сообщество Андалусия), на Тенерифе (Канарские острова), где с борта стерли номер. После этого судно отправилось в Суринам, где подозреваемые загрузили наркотики. Из южноамериканской страны парусник направился к Великобритании. Он был задержан у берегов Уэльса. Двое членов экипажа и четверо пассажиров задержаны, говорится в сообщении Национальной полиции Испании.
Кокаин, обнаруженный на судне
2 сентября, 20:53РИА Новости
В Испании арестовали судно c россиянином и 800 килограммами кокаина
Операция по отслеживанию передвижения судна началась еще в декабре 2018 года, когда Национальная полиция Испании получила информацию от британского Национального агентства по борьбе с преступностью.
342000
Обсудить 0
ВеликобританияИспанияВ мире
Рекомендуем
Участники акции протеста в Гонконге
СМИ: глава администрации Гонконга готова пойти на уступки протестующим
РИА
Новости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Эксперт оценила вероятность отставки правительства Джонсона
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал объявить режим ЧС в четвертом штате из-за урагана "Дориан"
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Президент Афганистана назвал атаку талибов в Кабуле терактом
Лента
новостей
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео напомнил будущим руководителям ЕС об "общих интересах" с США
Полицейские осматривают место взрыва в Кабуле, Афганистан. 3 сентября 2019
Жители Кабула после взрыва протестуют против присутствия иностранных войск
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова раскритиковала реакцию Германии на удары США в Идлибе
Премьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10. Архивное фото
Корбин обвинил Джонсона в сокрытии фактов об опасности Brexit
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Госбюро расследований Украины может допросить Порошенко с детектором лжи
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Иранские военнослужащие
СМИ: Иран сообщил о задержании семи рыболовецких судов в Оманском заливе
Демонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай. 31 августа 2019
Власти Гонконга проведут расследование действия полиции во время протестов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit
Демонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай. 31 августа 2019
Госсовет Китая обвинил протестующих в Гонконге в политическом шантаже
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон назвал дату выборов, к которым может привести ситуация с Brexit
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР Ирана
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
17:40Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
Лента новостейМолния