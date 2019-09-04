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РИА Новости

Главой МИД Италии может стать лидер "Движения 5 звезд", сообщили СМИ

12:41 04.09.2019
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© AFP 2019 / Alberto PizzoloГлава движения "Пять звезд" Луиджи Ди Майо
Глава движения Пять звезд Луиджи Ди Майо
© AFP 2019 / Alberto Pizzolo
Глава движения "Пять звезд" Луиджи Ди Майо. Архивное фото
РИМ, 4 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Главным кандидатом на пост министра иностранных дел в Италии в новом правительстве Джузеппе Конте является лидер "Движения 5 звезд" 33-летний Луиджи Ди Майо, который в предыдущем правительстве Конте занимал должности вице-премьера и главы министерств труда и экономического развития.
Ведущие итальянские газеты Il Corriere della Sera, La Stampa и La Repubblica в ожидании завершения правительственного кризиса вышли с заметками, касающимися возможного состава будущего Совета министров. Все они считают, что пост главы МИД займет именно Ди Майо, особенно в свете того, что ранее он отказался от претензий на пост вице-премьера.
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По версии изданий, фаворитом на пост главы МВД, который ранее занимал вице-премьер и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, является внепартийный специалист Лучана Ламорджезе, которая ранее занимала пост префекта Милана и главы аппарата МВД в 2013-2017 годах.
В среду Джузеппе Конте, которому президент Италии Серджо Маттарелла на прошлой неделе поручил сформировать новое правительство страны, провел очередную встречу с руководством "Движения 5 звезд" и ранее оппозиционной Демократической партии, которые преодолели свои разногласия и составят основу нового парламентского большинства. Как ожидается, позднее в среду Конте может вернуться к президенту и сообщить ему об успешном завершении формировании нового правительства.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
20 августа, 19:53Сказано в эфире
Итальянский эксперт: ссора Конте и Сальвини ‒ лишь одна из причин кризисаПремьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил об уходе в отставку. Итальянский публицист Раффаэлло Лорето Чечиони в эфире радио Sputnik представил свой прогноз дальнейшего развития событий.
Местные СМИ предполагают, что Конте в основном сохранит на своих должностях представителей "Движения" - так, министрами должны остаться Альфонсо Бонафеде (минюст) и Джулия Грилло (минздрав). Демократы рассчитывают на руководство минобороны, куда прочат министра культуры в правительстве Паоло Джентилони Дарио Франческини. Сам Джентилони, являющийся президентом Демократической партии, может отправиться в Брюссель и стать еврокомиссаром от Италии.
По "квоте" Демпартии будет назначен и новый глава министерства финансов Италии. Пока основным кандидатом на эту должность считается евродепутат Роберто Гуалтьери, ныне председательствующий в комитете по экономическим и валютным вопросам Европарламента.
Как пишет La Repubblica, "имена и должности еще нужно установить, но, по сообщениям различных источников из Демпартии, демократы и "пятизвездочники" получат равное количество министерств", несмотря на то, что "Движение" имеет большее представительство в обеих палатах парламента Италии.
Накануне сторонники "Движения 5 звезд" в ходе онлайн-голосования поддержали формирование коалиционного правительства с ранее оппозиционной Демократической партией. С началом голосования Д5З выложило в своем блоге проект его будущей программы, состоящей из 26 пунктов.
Правительственный кризис в Италии начался 8 августа, когда вице-премьер и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини уведомил Конте о распаде парламентского большинства, которое "Лига" составляла с "Движением", и потребовал скорейшего проведения досрочных выборов. 20 августа Конте подал прошение об отставке президенту Маттарелле. Тот провел два раунда двухдневных консультаций, на которых руководство "Движения" и Демпартии проинформировали президента о достижении политических договоренностей и согласовании кандидатуры Конте.
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Джузеппе КонтеЛуиджи Ди МайоМаттео СальвиниПаоло ДжентилониДвижение пяти звезд (партия)БрюссельЕвропейский парламентМИД ИталииРимИталияВ мире
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