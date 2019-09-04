КИЕВ, 4 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.
Верховная рада в июле приняла закон о химической кастрации педофилов, такое решение поддержали 247 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
На сайте Рады отмечается, что 4 сентября закон возвращен с предложениями главы государства. "Готовится к рассмотрению с вето президента", - говорится в сообщении.
Как сообщается в пояснительной записке, законом предполагается принудительная химическая кастрация педофилов и насильников, однако она не будет применяться к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и после 65 лет. Также предполагается усилить уголовную ответственность за изнасилование несовершеннолетних.
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