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РИА Новости

Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов

12:41 04.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 4 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.
Верховная рада в июле приняла закон о химической кастрации педофилов, такое решение поддержали 247 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
На сайте Рады отмечается, что 4 сентября закон возвращен с предложениями главы государства. "Готовится к рассмотрению с вето президента", - говорится в сообщении.
Как сообщается в пояснительной записке, законом предполагается принудительная химическая кастрация педофилов и насильников, однако она не будет применяться к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и после 65 лет. Также предполагается усилить уголовную ответственность за изнасилование несовершеннолетних.
Президент Украины Владимир Зеленский
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