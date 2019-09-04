КИЕВ, 4 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.

Верховная рада в июле приняла закон о химической кастрации педофилов, такое решение поддержали 247 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

На сайте Рады отмечается, что 4 сентября закон возвращен с предложениями главы государства. "Готовится к рассмотрению с вето президента", - говорится в сообщении.