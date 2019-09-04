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РИА Новости

СМИ узнали подробности инцидента с женщиной, избитой в московском отеле

12:41 04.09.2019 (обновлено: 14:53 04.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Женщина, экстренно госпитализированная из отеля на Бакунинской улице после ночи с мужчиной, рассказала телеканалу РЕН ТВ подробности инцидента.
Пострадавшая призналась, что познакомилась со злоумышленником 2 сентября в продуктовом магазине недалеко от станции метро "Бауманская", а позже отправилась с ним в гостиницу.
По словам женщины, она выпила в номере отеля один алкогольный напиток, после чего потеряла сознание и очнулась уже в больнице. Также пострадавшая рассказала, что обнаружила пропажу мобильного телефона и денежных средств на общую сумму около 25 тысяч рублей.
Как сообщалось ранее, сотрудники отеля обнаружили в номере женщину без сознания и вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию серьезными травмами.
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