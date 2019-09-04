СМИ узнали подробности инцидента с женщиной, избитой в московском отеле

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Женщина, экстренно госпитализированная из отеля на Бакунинской улице после ночи с мужчиной, рассказала телеканалу Женщина, экстренно госпитализированная из отеля на Бакунинской улице после ночи с мужчиной, рассказала телеканалу РЕН ТВ подробности инцидента.

Пострадавшая призналась, что познакомилась со злоумышленником 2 сентября в продуктовом магазине недалеко от станции метро "Бауманская", а позже отправилась с ним в гостиницу.

По словам женщины, она выпила в номере отеля один алкогольный напиток, после чего потеряла сознание и очнулась уже в больнице. Также пострадавшая рассказала, что обнаружила пропажу мобильного телефона и денежных средств на общую сумму около 25 тысяч рублей.