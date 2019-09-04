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РИА Новости

В институте РАН заявили, что Солнце провело все лето в "спячке"

12:39 04.09.2019 (обновлено: 14:04 04.09.2019)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаСолнце
Солнце
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Ни одной вспышки не произошло на Солнце этим летом, сообщила в среду лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН).

"Ни одной солнечной вспышки рентгеновского класса C и выше (минимальный уровень, способный оказывать воздействие на Землю) не было зарегистрировано на Солнце за прошедшее лето 2019 года", — говорится в сообщении на сайте лаборатории.

Отмечается, что последний очень слабый всплеск солнечной активности закончился 15 мая, то есть 112 суток назад.
"Это четвертый по продолжительности интервал в современной истории наблюдений, в течение которого наблюдается полное отсутствие активности Солнца", — говорится в сообщении.
Лаборатория сообщила, что причиной исчезновения вспышек, как и солнечных пятен, является почти полное исчезновение на Солнце магнитного поля, являющегося основным источником энергии для солнечной активности.
"Беспокойство вызывает не снижение числа вспышек как таковое, а то, что это может быть признаком каких-то более серьезных изменений на Солнце, способных, в числе прочего, повлиять на его светимость, спектр излучения и, в конечном счете, на климат", — отмечается в сообщении.
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