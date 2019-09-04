В институте РАН заявили, что Солнце провело все лето в "спячке"

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Ни одной вспышки не произошло на Солнце этим летом, сообщила в среду лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН).

"Ни одной солнечной вспышки рентгеновского класса C и выше (минимальный уровень, способный оказывать воздействие на Землю) не было зарегистрировано на Солнце за прошедшее лето 2019 года", — говорится в сообщении на сайте лаборатории.

Отмечается, что последний очень слабый всплеск солнечной активности закончился 15 мая, то есть 112 суток назад.

"Это четвертый по продолжительности интервал в современной истории наблюдений, в течение которого наблюдается полное отсутствие активности Солнца", — говорится в сообщении.

Лаборатория сообщила, что причиной исчезновения вспышек, как и солнечных пятен, является почти полное исчезновение на Солнце магнитного поля, являющегося основным источником энергии для солнечной активности.