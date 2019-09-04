Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T12:39Z
https://ria.ru/20190904/1558283103.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/65/1557356599_0:93:2858:1701_1036x0_80_0_0_a99aa8d6d3c2714ef1038eb56b84f5e6.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Россия и Индия рассмотрят возможность расширения прямого авиасообщения

12:39 04.09.2019
90
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости/Прайм. Россия и Индия рассмотрят возможность расширения прямого авиасообщения между странами, говорится в совместном заявлении по итогам XX российско-индийского саммита.
Сейчас регулярные рейсы между странами выполняет крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" (рейсы Москва-Дели).
"Стороны договорились рассмотреть возможность расширения прямого пассажирского и грузового авиасообщения, в том числе между различными регионами двух стран", - говорится в заявлении.
В части транспорта также обсуждалось намерение сторон работать над совершенствованием транспортной инфраструктуры, первостепенное значение придается развитию международного транспортного коридора "Север-Юг". "Основной акцент делается на укрепление грузовой базы, совершенствование и улучшение предоставляемых транспортно-логистических услуг, упрощение документооборота и переход на его электронную форму, внедрение в перевозочный процесс цифровых технологий и спутниковой навигации", - говорится в заявлении.
Пассажиры в аэропорту
25 июля, 09:50РИА Новости
Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
Стороны также видят хорошие перспективы в налаживании взаимодействия в железнодорожной области.
"Россия и Индия выразили удовлетворение прогрессом, достигнутым в подготовке технико-экономического обоснования повышения скоростного лимита железнодорожного сообщения между индийскими городами Нагпур и Секундерабад и отметили интерес правительства Российской Федерации к участию в реализации этого инфраструктурного проекта. В связи с этим стороны условились продолжить активное взаимодействие по данному вопросу", - говорится в сообщении.
300000
Обсудить 0
Восточный экономический форумВладивостокРоссияИндия
Рекомендуем
Тяжелый достроечный стапель судостроительного комплекса Звезда в городском округе Большой Камень в Приморском крае
Верфь "Звезда" готова приступить к строительству атомного ледокола "Лидер"
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Путин и Моди призвали к переговорам по борьбе с химическим терроризмом
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Россия и Индия намерены продолжать сотрудничать с Ираном
Презентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования
"Трансмашхолдинг" назвал планируемые сроки начала поставок вагонов Египту
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместной пресс-конференции
Россия и Индия организуют в 2020 году форум по защите тигров
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместной пресс-конференции
Россия и Индия намерены продолжить работу по упрощению визового режима
Задержание
В Рязанской области задержали банду наркоторговцев из 24 человек
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Россия и Индия договорились к 2025 году довести товарооборот до $30 млрд
Вертолет Ка-226Т на Восточном экономическом форуме
Локализация производства Ка-226 в Индии может достичь 80%
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи на острове Русский
Путин заявил о подготовке переговоров по созданию ЗСТ между Индией и ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Россия и Индия согласовали большой пакет двусторонних документов
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Путин оценил выполнение программы России и Индии по ВТС
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после церемонии подписания совместных документов по итогам российско-индийских переговоров. 4 сентября 2019
Индия заказала у России оружия на 14,5 миллиарда долларов
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Россия и Индия решили все вопросы по платежам за ВТС
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Турецких военных начали обучать управлению С-400
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР Ирана
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
17:40Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
Лента новостейМолния