ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости/Прайм. Россия и Индия рассмотрят возможность расширения прямого авиасообщения между странами, говорится в совместном заявлении по итогам XX российско-индийского саммита.

Сейчас регулярные рейсы между странами выполняет крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" (рейсы Москва-Дели).

"Стороны договорились рассмотреть возможность расширения прямого пассажирского и грузового авиасообщения, в том числе между различными регионами двух стран", - говорится в заявлении.

В части транспорта также обсуждалось намерение сторон работать над совершенствованием транспортной инфраструктуры, первостепенное значение придается развитию международного транспортного коридора "Север-Юг". "Основной акцент делается на укрепление грузовой базы, совершенствование и улучшение предоставляемых транспортно-логистических услуг, упрощение документооборота и переход на его электронную форму, внедрение в перевозочный процесс цифровых технологий и спутниковой навигации", - говорится в заявлении.

Стороны также видят хорошие перспективы в налаживании взаимодействия в железнодорожной области.