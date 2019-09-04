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РИА Новости

СМИ: Иран сообщил о задержании семи рыболовецких судов в Оманском заливе

12:37 04.09.2019 (обновлено: 12:52 04.09.2019)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкИранские военнослужащие
Иранские военнослужащие
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Иранские военнослужащие. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 сен – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил о задержании семи рыболовецких судов в районе Оманского залива, передает агентство Fars.
"Семь судов с рыболовными тралами, экипаж которых – 24 иностранца, были задержаны кораблями военно-морских сил КСИР во вторник по причине несоблюдения разрешенной дистанции от побережья для ловли рыбы кораблями", - приводит агентство заявление КСИР.
Отмечается, что задержание произошло в районе порта Джаск, который выходит в Оманский залив.
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