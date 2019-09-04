Министры Гуаидо работают на организации, спонсируемые США, заявила Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Вмешательство США во внутренние дела Венесуэлы подтверждается заявлением главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо о создании параллельного правительства, министры которого работают на американские НПО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На днях, а именно 29 августа, председатель венесуэльской Национальной ассамблеи Гуаидо заявил о формировании собственного правительства, так он это назвал. Считаем это решение очередной опасной попыткой узаконить двоевластие, и создать псевдоправовую реальность, которая ведет к дальнейшей поляризации венесуэльского общества, затягиванию поиска компромиссных решений в которых так нуждается Венесуэла для улучшения гуманитарной ситуации и возвращения на путь поступательного развития", - отметила Захарова.

"Нет сомнений, кем инспирировано заявление Гуаидо. Видимо, США, убедившись в провальности силовых сценариев смещения законной венесуэльской власти, просто пытаются разработать новую стратегию по "восстановлению демократии" в этом государстве", - указала она.

По ее словам, теперь этим лозунгом "оправдывают создание параллельного правительства в нарушение всех норм функционирования правового государства".