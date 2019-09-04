Россия призвала Запад не искажать исторические факты

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия призывает западные страны не искажать исторические факты и руководствоваться в своих оценках международным правом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны прошли в Польше 1 сентября. На них Польша не пригласила делегацию России, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.

"Мы призываем наших западных партнеров прекратить искажать исторические факты, отказаться от курса на подрыв существующей международно-правовой системы, руководствоваться в своих оценках международным правом, в котором итоги Второй мировой войны закреплены однозначно. В наших общих интересах максимально деполитизировать дискуссии на темы из нашего недавнего исторического прошлого и перевести их в русло профессионального диалога ученых-историков", - сказала Захарова в среду на брифинге.

Она отметила, что "все послевоенное время Советский Союз, его союзники удерживали мир от глобальной катастрофы и полного одичания, удерживали эту экспансию, которую всеми силами старались реализовать вожди либерального миропорядка".

"Процесс деколонизации. Какое отношение либеральный миропорядок имел к этому процессу? ...Именно Советский Союз придал импульс процессам деколонизации в Азии, Африке, Латинской Америке. И также поддерживал региональную безопасность в Европе и при этом одновременно воссоздавал своими силами экономическую инфраструктуру стран, разрушенных войной", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.