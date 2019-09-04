Россия призвала Запад не искажать исторические факты

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия призывает западные страны не искажать исторические факты и руководствоваться в своих оценках международным правом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны прошли в Польше 1 сентября. На них Польша не пригласила делегацию России, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.
Вчера, 08:22Сказано в эфире"Искажения". Политик оценил слова Джонсона о Второй мировой войнеПосольство России осудило слова британского премьера Бориса Джонсона о Второй мировой войне. В эфире радио Sputnik глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал свою точку зрения по этому вопросу.
"Мы призываем наших западных партнеров прекратить искажать исторические факты, отказаться от курса на подрыв существующей международно-правовой системы, руководствоваться в своих оценках международным правом, в котором итоги Второй мировой войны закреплены однозначно. В наших общих интересах максимально деполитизировать дискуссии на темы из нашего недавнего исторического прошлого и перевести их в русло профессионального диалога ученых-историков", - сказала Захарова в среду на брифинге.
Она отметила, что "все послевоенное время Советский Союз, его союзники удерживали мир от глобальной катастрофы и полного одичания, удерживали эту экспансию, которую всеми силами старались реализовать вожди либерального миропорядка".
"Процесс деколонизации. Какое отношение либеральный миропорядок имел к этому процессу? ...Именно Советский Союз придал импульс процессам деколонизации в Азии, Африке, Латинской Америке. И также поддерживал региональную безопасность в Европе и при этом одновременно воссоздавал своими силами экономическую инфраструктуру стран, разрушенных войной", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
"Об этом не хотят помнить, это неинтересно, потому что это полностью перечеркивает миф о том самом либеральном миропорядке и тех благах, которые он принес человечеству. А нужно было бы напоминать, и мы будем. Раньше стеснялись, но после той вакханалии, которая была в Варшаве, у нас другого варианта нет", - отметила она.