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РИА Новости

Россия призвала Запад не искажать исторические факты

12:34 04.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия призывает западные страны не искажать исторические факты и руководствоваться в своих оценках международным правом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны прошли в Польше 1 сентября. На них Польша не пригласила делегацию России, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.
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"Мы призываем наших западных партнеров прекратить искажать исторические факты, отказаться от курса на подрыв существующей международно-правовой системы, руководствоваться в своих оценках международным правом, в котором итоги Второй мировой войны закреплены однозначно. В наших общих интересах максимально деполитизировать дискуссии на темы из нашего недавнего исторического прошлого и перевести их в русло профессионального диалога ученых-историков", - сказала Захарова в среду на брифинге.
Она отметила, что "все послевоенное время Советский Союз, его союзники удерживали мир от глобальной катастрофы и полного одичания, удерживали эту экспансию, которую всеми силами старались реализовать вожди либерального миропорядка".
"Процесс деколонизации. Какое отношение либеральный миропорядок имел к этому процессу? ...Именно Советский Союз придал импульс процессам деколонизации в Азии, Африке, Латинской Америке. И также поддерживал региональную безопасность в Европе и при этом одновременно воссоздавал своими силами экономическую инфраструктуру стран, разрушенных войной", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
"Об этом не хотят помнить, это неинтересно, потому что это полностью перечеркивает миф о том самом либеральном миропорядке и тех благах, которые он принес человечеству. А нужно было бы напоминать, и мы будем. Раньше стеснялись, но после той вакханалии, которая была в Варшаве, у нас другого варианта нет", - отметила она.
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Мария ЗахароваМИД РФНАТОЕвросоюзМоскваЕвропаРоссияВ мире
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