ЦИК проанализирует активность избирателей во время досрочного голосования

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. ЦИК России внимательно следит за ходом досрочного голосования в регионах и анализирует все ситуации, где избиратели необоснованно активно идут на досрочное голосование, заявила глава ведомства Элла Памфилова.

"Мы анализируем ситуацию, где, по нашему мнению, избиратели слишком активно неестественно идут на досрочное голосование, принимаем соответствующие меры, предупреждаем тех, кто может быть виновником такой необоснованной активности", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Она подчеркнула, что ЦИК очень строго, с пристрастием следит за досрочным голосованием во избежании применения противоправных технологий.

"Мы сегодня прослушаем те регионы, где уровень досрочного голосования вызывает у нас озабоченность", - отметила глава ЦИК.

"Если возникает хоть малейшее сомнение, что избиратель приходит голосовать досрочно не по доброй воле, прошу незамедлительно принимать меры, если это в ваших силах, вплоть до подключения к этому вопросу правоохранительных органов. Если чувствуете, что сами не справляетесь - срочно обращайтесь к нам, мы найдём управу", - добавила Памфилова, обращаясь к избирательным комиссиям регионов.

По её словам, ЦИК постарался максимально избавиться от досрочного голосования, там где это возможно.

"Мы минимизировали это применение (досрочного голосования), оставили только там, где это необходимо. Технология "мобильный избиратель" нам позволила это сделать", - пояснила она.

Памфилова сообщила, что досрочное голосование проводится по объективным причинам для избирателей, которые находятся в труднодоступных местностях или исполняют служебные обязанности, например, находятся на судах в плаваниях.