Россия и Индия выступили за юридический запрет размещения оружия на орбите

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. РФ и Индия выступают за разработку юридически обязывающего многостороннего инструмента по неразмещению любого оружия на околоземной орбите, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран по итогам саммита во Владивостоке.

"Стороны выразили обеспокоенность возможностью развертывания в космическом пространстве гонки вооружений и превращения его в арену военной конфронтации… Стороны поддерживают разработку юридически обязывающего многостороннего инструмента, устанавливающего надежные гарантии неразмещения оружия любого вида на околоземной орбите. Они подтвердили, что Конференция по разоружению является единственным форумом для ведения многосторонних переговоров о международном соглашении (международных соглашениях) о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве во всех ее аспектах", - говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.