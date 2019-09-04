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РИА Новости
Восточный экономический форум

Россия и Индия выступили за юридический запрет размещения оружия на орбите

12:31 04.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. РФ и Индия выступают за разработку юридически обязывающего многостороннего инструмента по неразмещению любого оружия на околоземной орбите, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран по итогам саммита во Владивостоке.
"Стороны выразили обеспокоенность возможностью развертывания в космическом пространстве гонки вооружений и превращения его в арену военной конфронтации… Стороны поддерживают разработку юридически обязывающего многостороннего инструмента, устанавливающего надежные гарантии неразмещения оружия любого вида на околоземной орбите. Они подтвердили, что Конференция по разоружению является единственным форумом для ведения многосторонних переговоров о международном соглашении (международных соглашениях) о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве во всех ее аспектах", - говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Премьер Индии в качестве гостя присутствует на Восточном экономическом форуме, который проходит в эти дни на базе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
12:29Восточный экономический форум
Россия и Индия выступили против внешнего вмешательства в дела других стран
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Восточный экономический форумНарендра МодиДальневосточный федеральный университетВладимир ПутинВладивостокРоссияИндия
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