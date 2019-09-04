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РИА Новости

Россия и Индия договорились к 2025 году довести товарооборот до $30 млрд

12:30 04.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились задействовать различные ресурсы, чтобы довести объем взаимного товарооборота до 30 миллиардов долларов к 2025 году.
"Стороны выразили удовлетворение устойчивым взаимным ростом товарооборота. С целью довести его объем до 30 миллиардов долларов США к 2025 году они договорились активнее задействовать значительные природные ресурсы и человеческий потенциал России и Индии, совершенствовать промышленную кооперацию, создавать новые технологические и инвестиционные альянсы, прежде всего, в передовых наукоемких отраслях, и вести поиск новых направлений и форм сотрудничества", - говорится в совместном заявлении по итогам саммита во Владивостоке.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместной пресс-конференции
12:20Восточный экономический форум
Россия и Индия намерены повышать уровень оборонного сотрудничества
Премьер Индии в качестве гостя присутствует на Восточном экономическом форуме, который проходит в эти дни на базе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Нарендра МодиВладимир ПутинРоссияИндияЭкономика
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