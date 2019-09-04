Россия и Индия договорились к 2025 году довести товарооборот до $30 млрд

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились задействовать различные ресурсы, чтобы довести объем взаимного товарооборота до 30 миллиардов долларов к 2025 году.

"Стороны выразили удовлетворение устойчивым взаимным ростом товарооборота. С целью довести его объем до 30 миллиардов долларов США к 2025 году они договорились активнее задействовать значительные природные ресурсы и человеческий потенциал России и Индии, совершенствовать промышленную кооперацию, создавать новые технологические и инвестиционные альянсы, прежде всего, в передовых наукоемких отраслях, и вести поиск новых направлений и форм сотрудничества", - говорится в совместном заявлении по итогам саммита во Владивостоке.