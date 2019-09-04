Онколог призвал контролировать фонды, которые собирают деньги на лечение

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Благотворительные фонды, которые собирают средства на лечение больных, необходимо контролировать, в России в этой сфере есть не очень чистоплотные организации, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн на полях ВЭФ.

"Министерство здравоохранения тоже отслеживает эти фонды, к сожалению, есть некоторые из них не очень чистоплотные. Конечно, должен быть контроль, я думаю, что он появится", - сказал Каприн журналистам.

Он отметил, что в министерстве здравоохранения уже есть консилиум, который определяет, нужно больному лечение за рубежом или нет.