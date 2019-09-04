Продажи "АвтоВАЗа" в России в августе выросли до 30 тысяч автомобилей

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в августе 2019 года выросли на 4,6% в годовом выражении, до 30 тысяч автомобилей, говорится в сообщении компании.

"За 8 месяцев 2019 года на российском рынке продано 233 684 легковых и легких коммерческих автомобиля LADA, что превышает прошлогодние показатели на 2,5%. В августе 2019 года реализовано 30 012 автомобилей LADA. Прирост по сравнению с августом 2018 года составил 4,6%", — сообщает компания. В августе прошлого года было реализовано 28 683 автомобилей.

Самой популярной LADA по итогам продаж с января по август 2019 года стала LADA Granta — было продано 85 766 автомобилей, что на 42,4% превышает показатели прошлого года. В августе 2019 года было продано 11 132 автомобилей LADA Granta. Отмечается, что это составляет 59,5% прироста по сравнению с августом прошлого года.

LADA Vesta заняла вторую строчку рейтинга: по итогам 8 месяцев реализовано 74 050 автомобилей, что на 10,3% выше, чем годом ранее. На третьем месте по популярности LADA Largus. Так, с января по август продано 27 826 автомобилей, в августе реализовано 799 автомобилей (рост на 5,3% по сравнению с августом прошлого года).