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РИА Новости

Продажи "АвтоВАЗа" в России в августе выросли до 30 тысяч автомобилей

12:30 04.09.2019 (обновлено: 13:12 04.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтомобиль LADA XRAY Cross на Московском международном автомобильном салоне 2018
Автомобиль LADA XRAY Cross на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автомобиль LADA XRAY Cross на Московском международном автомобильном салоне 2018. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в августе 2019 года выросли на 4,6% в годовом выражении, до 30 тысяч автомобилей, говорится в сообщении компании.
"За 8 месяцев 2019 года на российском рынке продано 233 684 легковых и легких коммерческих автомобиля LADA, что превышает прошлогодние показатели на 2,5%. В августе 2019 года реализовано 30 012 автомобилей LADA. Прирост по сравнению с августом 2018 года составил 4,6%", — сообщает компания. В августе прошлого года было реализовано 28 683 автомобилей.
Самой популярной LADA по итогам продаж с января по август 2019 года стала LADA Granta — было продано 85 766 автомобилей, что на 42,4% превышает показатели прошлого года. В августе 2019 года было продано 11 132 автомобилей LADA Granta. Отмечается, что это составляет 59,5% прироста по сравнению с августом прошлого года.
LADA Vesta заняла вторую строчку рейтинга: по итогам 8 месяцев реализовано 74 050 автомобилей, что на 10,3% выше, чем годом ранее. На третьем месте по популярности LADA Largus. Так, с января по август продано 27 826 автомобилей, в августе реализовано 799 автомобилей (рост на 5,3% по сравнению с августом прошлого года).
Как оценивает компания, рыночная доля LADA в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей за 8 месяцев 2019 года составляет около 21%.
Новая Lada Granta
1 августа, 16:05РИА Новости
"АвтоВАЗ" повысил цены на Lada
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