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РИА Новости

В день выборов ряд участков будут открыты дольше ради работающих граждан

12:27 04.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Единый день голосования в регионах России. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В единый день голосования 8 сентября ряд избирательных участков в нескольких регионах увеличат время работы, чтобы на них смогли проголосовать граждане, занятые на производстве с непрерывным циклом работы, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании в среду.
"Чтобы избиратели, занятые на производстве с непрерывным циклом работы, смогли в единый день голосования проголосовать между сменами, законодательство разрешает нам увеличивать время голосования на отдельных избирательных участках. На сегодняшний день в ряде субъектов, где проходят федеральные и региональные выборы, такие решения приняты комиссиями", - сказала Памфилова.
Глава ЦИК Элла Памфилова
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Она сообщила, что на 139 участках Мурманской, Новгородской, Сахалинской, Свердловской, Челябинской областях, в Москве голосование начнется с 6 утра. На семи участках в Оренбургской области - с 6:30, а на 30 участках в Новгородской и Челябинской областях - с 7 часов утра. Всего на сегодняшний день таких участков 176, и практически все они находятся рядом с крупными предприятиями, где трудится в условиях непрерывного производства большое количество избирателей.
Глава ЦИК пояснила, что по региональному законодательству в Республике Башкортостан голосование на выборах главы региона и иных выборах, которые там проходят, будет проводиться с 7 часов утра до 21 часа. В Республике Тыва на выборах депутатов Верховного хурала и иных с ними совмещённых выборах - с 8 утра до 22 часов по местному времени.
В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ состоятся выборы различного уровня. Пройдут выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах изберут прямым голосованием губернаторов. Городские думы изберут в 22 административных центрах. Кроме того, глав муниципальных образований изберут в трех столицах регионов. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
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