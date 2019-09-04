В день выборов ряд участков будут открыты дольше ради работающих граждан

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В единый день голосования 8 сентября ряд избирательных участков в нескольких регионах увеличат время работы, чтобы на них смогли проголосовать граждане, занятые на производстве с непрерывным циклом работы, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании в среду.

"Чтобы избиратели, занятые на производстве с непрерывным циклом работы, смогли в единый день голосования проголосовать между сменами, законодательство разрешает нам увеличивать время голосования на отдельных избирательных участках. На сегодняшний день в ряде субъектов, где проходят федеральные и региональные выборы, такие решения приняты комиссиями", - сказала Памфилова.

Она сообщила, что на 139 участках Мурманской, Новгородской, Сахалинской, Свердловской, Челябинской областях, в Москве голосование начнется с 6 утра. На семи участках в Оренбургской области - с 6:30, а на 30 участках в Новгородской и Челябинской областях - с 7 часов утра. Всего на сегодняшний день таких участков 176, и практически все они находятся рядом с крупными предприятиями, где трудится в условиях непрерывного производства большое количество избирателей.

Глава ЦИК пояснила, что по региональному законодательству в Республике Башкортостан голосование на выборах главы региона и иных выборах, которые там проходят, будет проводиться с 7 часов утра до 21 часа. В Республике Тыва на выборах депутатов Верховного хурала и иных с ними совмещённых выборах - с 8 утра до 22 часов по местному времени.