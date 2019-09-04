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РИА Новости
Культура

Актрису Зинаиду Славину похоронят на Николо-Архангельском кладбище

12:26 04.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАктриса Зинаида Славина
Актриса Зинаида Славина
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Народная артистка России Зинаида Славина, скончавшаяся во вторник, будет похоронена на Николо-Архангельском кладбище под Москвой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра Содружества актеров Таганки.
Зинаида Славина скончалась во вторник на 80-м году жизни в Москве. В театре рассказали, что прощание с актрисой начнется в час дня в пятницу и пройдет на большой сцене театра "Содружество актеров Таганки", где она проработала последние 20 лет.
"Прощание с актрисой Зинаидой Славиной пройдет 6 сентября в нашем театре… Похороны в этот же день …состоятся на Николо-Архангельском кладбище", - сказал представитель театра.
Зинаида Славина долгое время была ведущей актрисой Театра на Таганке. В 1993 году она вместе с группой актеров перешла в "Содружество актеров Таганки". Художественный руководитель театра Николай Губенко назвал Славину великой русской актрисой, легендой театра на Таганке и передал от коллектива театра соболезнования близким покойной.
© РИА Новости / Галина КмитАктриса Зинаида Славина
Актриса Зинаида Славина
© РИА Новости / Галина Кмит
Актриса Зинаида Славина
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КультураЗинаида СлавинаСодружество актеров ТаганкиМоскваМосковская областьРоссия
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