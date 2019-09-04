Актрису Зинаиду Славину похоронят на Николо-Архангельском кладбище

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Народная артистка России Зинаида Славина, скончавшаяся во вторник, будет похоронена на Николо-Архангельском кладбище под Москвой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра Содружества актеров Таганки.

Зинаида Славина скончалась во вторник на 80-м году жизни в Москве. В театре рассказали, что прощание с актрисой начнется в час дня в пятницу и пройдет на большой сцене театра "Содружество актеров Таганки", где она проработала последние 20 лет.

"Прощание с актрисой Зинаидой Славиной пройдет 6 сентября в нашем театре… Похороны в этот же день …состоятся на Николо-Архангельском кладбище", - сказал представитель театра.