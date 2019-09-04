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РИА Новости

Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25

12:26 04.09.2019 (обновлено: 13:04 04.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб региона.
По данным Минобороны, оба погибших летчика не успели катапультироваться. Их тела находились в кабине воздушного судна, которая при падении ушла под землю на глубину более трех метров. Ее извлекли из образовавшейся воронки.
Су-25УБ, выполнявший полет без боекомплекта, потерпел крушение во вторник, примерно в 38 километрах к юго-западу от Буденновска.
Штурмовик в момент удара об землю взорвался и полностью разрушился.
Штурмовик Су-25УБ
07:23РИА Новости
В Сети появилось фото, предположительно, снятое на месте падения Су-25
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Обсудить 27
СтавропольеСу-25Происшествия
Популярные комментарии
Не удивлён, что опытные пилоты даже не катапульировались. Сейчас ожидаем званий героев россии, и документальные фильмы о их храбрости.
4 сентября, 12:28
ХоХочу официально заявить, что
1770217232
Ёрничанье неуместно и цинично.
4 сентября, 12:34
lyuda.terenteva.55
218310412
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