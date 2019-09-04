Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб региона.

По данным Минобороны, оба погибших летчика не успели катапультироваться. Их тела находились в кабине воздушного судна, которая при падении ушла под землю на глубину более трех метров. Ее извлекли из образовавшейся воронки.

Су-25УБ, выполнявший полет без боекомплекта, потерпел крушение во вторник, примерно в 38 километрах к юго-западу от Буденновска.