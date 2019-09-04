Россия и Индия выступили против двойных стандартов в борьбе с терроризмом

"Россия и Индия резко осудили терроризм во всех его формах и проявлениях и призвали международное сообщество к созданию единого фронта борьбы с этим злом, подтвердив решимость принять все меры по предотвращению и борьбе с терроризмом. Они приветствовали Бишкекскую декларацию, принятую на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Стороны настаивают на недопустимости применения двойных стандартов при противодействии терроризму и экстремизму, использования террористических группировок для достижения политических целей", - говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.