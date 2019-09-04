Россия и Индия выступили против двойных стандартов в борьбе с терроризмом

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия и Индия считают недопустимыми двойные стандарты в борьбе с терроризмом, использование террористов для достижения политических целей, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран по итогам саммита во Владивостоке.
"Россия и Индия резко осудили терроризм во всех его формах и проявлениях и призвали международное сообщество к созданию единого фронта борьбы с этим злом, подтвердив решимость принять все меры по предотвращению и борьбе с терроризмом. Они приветствовали Бишкекскую декларацию, принятую на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Стороны настаивают на недопустимости применения двойных стандартов при противодействии терроризму и экстремизму, использования террористических группировок для достижения политических целей", - говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Кроме того, лидеры двух стран призвали к совершенствованию координации усилий в рамках международного контртеррористического сотрудничества, направленного в том числе на усиление противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в террористических целях.
Российская сторона также отметила предложение Индии о проведении глобальной конференции по терроризму.
Премьер Индии в качестве гостя присутствует на Восточном экономическом форуме, который проходит в эти дни на базе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.