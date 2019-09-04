Суд вынес приговор участнику незаконной акции в Москве Кириллу Жукову

Кирилл Жуков, первый обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил участника несанкционированной акции 27 июля Кирилла Жукова, ударившего бойца Росгвардии по шлему, к трем годам колонии общего режима.

Судья Мария Сизинцева признала Жукова виновным по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".

Прокурор просил приговорить Жукова к 4,5 года колонии общего режима.

По данным следствия, подсудимый ударил сотрудника Росгвардии снизу по шлему, "отчего правоохранитель испытал физическую боль". Свою вину Жуков не признал.

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Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля.

За нарушения задержали в общей сложности около 1,7 тысячи человек.

По уголовным делам проходили: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец, Валерий Костенок, Эдуард Малышевский и Никита Чирцов.

Впоследствии СК снял обвинения с Абаничева, Конона, Костенка, Барабанова и Васильева.

Накануне были вынесены первые приговоры — Подкопаев и Беглец получили три и два года колонии общего режима соответственно. Оба признали вину в нападении на силовиков и заключили сделки со следствием.