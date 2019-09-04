Суд вынес приговор участнику незаконной акции в Москве Кириллу Жукову

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил участника несанкционированной акции 27 июля Кирилла Жукова, ударившего бойца Росгвардии по шлему, к трем годам колонии общего режима.
Судья Мария Сизинцева признала Жукова виновным по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".
Прокурор просил приговорить Жукова к 4,5 года колонии общего режима.
По данным следствия, подсудимый ударил сотрудника Росгвардии снизу по шлему, "отчего правоохранитель испытал физическую боль". Свою вину Жуков не признал.
Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля.
За нарушения задержали в общей сложности около 1,7 тысячи человек.
По уголовным делам проходили: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец, Валерий Костенок, Эдуард Малышевский и Никита Чирцов.
Впоследствии СК снял обвинения с Абаничева, Конона, Костенка, Барабанова и Васильева.
Накануне были вынесены первые приговоры — Подкопаев и Беглец получили три и два года колонии общего режима соответственно. Оба признали вину в нападении на силовиков и заключили сделки со следствием.
Уголовное дело против Егора Жукова о "массовых беспорядках" было прекращено, однако ему предъявили обвинение в призывах к экстремистской деятельности.
26 июля, 09:00РИА НовостиЧем грозит участие в несогласованных акциях