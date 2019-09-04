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РИА Новости

Суд вынес приговор участнику незаконной акции в Москве Кириллу Жукову

12:24 04.09.2019 (обновлено: 14:48 04.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКирилл Жуков, первый обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019
Кирилл Жуков, первый обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил участника несанкционированной акции 27 июля Кирилла Жукова, ударившего бойца Росгвардии по шлему, к трем годам колонии общего режима.
Судья Мария Сизинцева признала Жукова виновным по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".
Прокурор просил приговорить Жукова к 4,5 года колонии общего режима.
По данным следствия, подсудимый ударил сотрудника Росгвардии снизу по шлему, "отчего правоохранитель испытал физическую боль". Свою вину Жуков не признал.
Слышали новость? Вынесены первые приговоры участникам беспорядков в Москве
Вчера, 20:07
Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля.
За нарушения задержали в общей сложности около 1,7 тысячи человек.
По уголовным делам проходили: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец, Валерий Костенок, Эдуард Малышевский и Никита Чирцов.
Впоследствии СК снял обвинения с Абаничева, Конона, Костенка, Барабанова и Васильева.
Накануне были вынесены первые приговоры — Подкопаев и Беглец получили три и два года колонии общего режима соответственно. Оба признали вину в нападении на силовиков и заключили сделки со следствием.
Уголовное дело против Егора Жукова о "массовых беспорядках" было прекращено, однако ему предъявили обвинение в призывах к экстремистской деятельности.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
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МоскваПроисшествия
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ХоХочу официально заявить, что
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Теперь этот дурик сидеть будет, а Навальный с семьей по курортам ездит. Естественный отбор в действии.
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Александр В
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