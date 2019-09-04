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РИА Новости

RT Ruptly запустило интерактивный проект к 60-летию гибели группы Дятлова

12:24 04.09.2019 (обновлено: 12:30 04.09.2019)
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© Фото из материалов дела группы Дятлова, размещенное на сайте Dyatlov PassГруппа Дятлова
Группа Дятлова
© Фото из материалов дела группы Дятлова, размещенное на сайте Dyatlov Pass
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Видеоагентство RT Ruptly запустило интерактивный проект "Дневник группы Дятлова: Последняя Страница" к 60-летию гибели туристов, сообщает пресс-служба RT.
"Первое российское видеоагентство Ruptly, входящее в телесеть RT, запустило уникальный мультиплатформенный интерактивный проект "Дневник группы Дятлова: Последняя Страница", приуроченный к 60-летию трагической гибели девяти туристов на перевале Дятлова", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что иммерсивный проект основан на реальном дневнике группы Дятлова, личных записях и фотографиях участников экспедиции. С помощью материалов, собранных Ruptly, каждый сможет пройти по маршруту группы — вплоть до места гибели туристов, и провести свое расследование.
"Наш проект выходит за рамки привычной документалистики: мы собрали все версии произошедшего, а пользователи могут выбрать ту, которая кажется им наиболее вероятной", — приводятся слова главы Ruptly Динары Токтосуновой.
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Отмечается, что команда видеоагентства повторила маршрут группы Дятлова и сняла кадры места, где были обнаружены тела студентов. Съемки велись в том числе с помощью дрона. Кроме того, журналисты поговорили с местными жителями, следователями и экспертами, которые рассказали о деталях экспедиции и поделились своими версиями трагедии. Проект включает эксклюзивные архивные записи и фотографии.
"Дневник группы Дятлова: Последняя Страница" реализуется на специальном сайте и трех социальных медиаплатформах: Instagram, Telegram, ВКонтакте. Каждая платформа будет отличаться уникальным повествованием и форматом.
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