Россия и Индия подтвердили близость позиций по международным вопросам

"При обсуждении международной тематики была подтверждена близость позиций России и Индии по ключевым глобальным и региональным проблемам. Наши государства осуществляют внешнеполитическую координацию в рамках ведущих многосторонних форматов. В частности, в ООН, в "группе двадцати", в Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Россия и Индия совместно работают по вопросам обеспечения безопасности и стабильности в Азии, в регионах Индийского и Тихого океана", - сказал Путин журналистам по итогам переговоров с индийским премьером.