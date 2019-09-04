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РИА Новости
Восточный экономический форум

Россия и Индия подтвердили близость позиций по международным вопросам

12:21 04.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. При обсуждении международной тематики с премьер-министром Индии Нарендрой Моди была подтверждена близость позиций РФ и Индии по ключевым вопросам, заявил президент России Владимир Путин.
"При обсуждении международной тематики была подтверждена близость позиций России и Индии по ключевым глобальным и региональным проблемам. Наши государства осуществляют внешнеполитическую координацию в рамках ведущих многосторонних форматов. В частности, в ООН, в "группе двадцати", в Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Россия и Индия совместно работают по вопросам обеспечения безопасности и стабильности в Азии, в регионах Индийского и Тихого океана", - сказал Путин журналистам по итогам переговоров с индийским премьером.
Путин добавил, что развивается сотрудничество в формате "РИК" - Россия, Индия, Италия. Он напомнил, что 28 июня в Осаке на полях саммита "группы двадцати" состоялась очередная трехсторонняя встреча, в рамках которой, по его словам, обсуждался широкий круг вопросов сегодняшней международной повестки дня, "включая Афганистан".
"В заключение хотел бы выразить признательность господину премьер-министру, всем индийским коллегам за продуктивные и содержательные переговоры. Уверен, достигнутые сегодня договоренности послужат дальнейшему всестороннему развитию российско-индийского стратегического партнерства, укреплению дружбы между нашими народами", - заключил российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
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