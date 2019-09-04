Эксперт объяснил, с чем связаны ранние браки в мусульманских странах

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ранние браки в мусульманских странах связаны с местными традициями и обычаями, а не исламскими нормами, которые борются с такой практикой; преодолеть ее можно только постепенной образовательной работой, заявил РИА Новости профессор Высшей школы экономики, специалист по исламскому праву Леонид Сюкияйнен.

Ранее издание Rokna сообщило о расторжении брака в иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед между одиннадцатилетней девочкой и 22-летним мужчиной. Судья назвала заключенный союз нежелательным из-за возраста девочки, и брак был расторгнут. Родители решили подождать два года, чтобы ребенку исполнилось 13 лет. После этого пара сможет пожениться с разрешения суда.

Видеозаписью со свадьбы взрослого мужчины и маленькой девочки в Twitter поделилась иранская журналистка Масих Алинежад. Во время торжества юная невеста вытирает глаза, как будто у нее текут слезы. По словам Алинежад, она расплакалась, когда смотрела ролик. Журналистка указала на нелепость законов, согласно которым в 13 лет девочки могут выходить замуж, но им запрещают выбирать себе свадебное платье. На видео бурно отреагировали пользователи Сети, назвав подобный брак преступлением и насилием над ребенком.

"Шариат такую практику категорически отвергает. Он борется с этой практикой. Но на протяжении веков он не смог ее преодолеть. Местные обычаи и традиции оказываются более стойкими и более сильными перед лицом даже шариатских норм. Хочу специально отметить. Это не шариат такую позицию занимает, это не исламские нормы и принципы, а местные традиции и обычаи, поэтому утверждение исламских норм было бы в этом отношении шагом вперед по сравнению с этими обычаями и традициями. Такие обычаи и традиции противоречит не только международным стандартам, не только законодательству соответствующих стран, но и исламским принципам и нормам", - заявил Сюкияйнен, комментируя нашумевшую историю из Ирана.

Он отметил при этом, что такая практика более характерна для Йемена и Афганистана, нежели Ирана. Эксперт подчеркнул, что не знает ни одной страны сейчас, где бы легально можно было заключить брак с девочкой такого возраста, как это было в упомянутом случае в Иране.

"Бывают случаи, законодательство в свое время позволяло заключить такой брак до достижения брачной правоспособности – этот возраст сейчас установлен в большинстве стран в районе 18 лет, но бывает иногда для девушек 16 лет, но не ниже, бывали случаи исключения в отдельных странах, например, в Йемене, когда допускалось заключение брака до достижения этого возраста, но при некоторых условиях, например, это допускалось, но при этом невозможно было вступить в интимные отношения до достижения девушкой брачной правоспособности, во-вторых, по достижении этого возраста сама девушка могла, решать сохранить этот брак или расторгнуть", - продолжил эксперт.

Сегодня, по его словам, такая практика "законодательно практически нигде уже не существует, поэтому если эти случаи происходят, то они происходят в силу архаичных обычаев, а не в силу законодательства, не в силу шариатских установлений, потому что шариат такое не приветствует, а наоборот запрещает".

"Такая практика бывает. Кричать по этому поводу можно, но не надо забывать, что действуют традиционные обычаи. Нужно к этому (относиться) как к реальности и проводить мероприятия, организовывать программы, которые постепенно бы преодолевали бы такие традиции. Вместо того, чтобы кричать, нужно думать, как выстраивать такую образовательную линию", - добавил Сюкияйнен.