Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместной пресс-конференции

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместной пресс-конференции

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия и Индия намерены повышать уровень оборонного сотрудничества, включая разработку и производство военной техники, продолжать совместные учения Вооруженных сил, говорится в заявлении лидеров двух стран по итогам саммита.

"Стороны обозначили приверженность повышению уровня оборонного сотрудничества, включая налаживание совместной разработки и производства военной техники, комплектующих и запасных частей, совершенствование системы послепродажного обслуживания, продолжение регулярных совместных учений вооруженных сил двух стран", - говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди.

Также стороны договорились развивать взаимодействие в целях поддержания совместного производства в Индии запасных частей, комплектующих, агрегатов и другой продукции для обслуживания вооружений и военной техники российского происхождения в соответствии с программой "Делай в Индии" путем передачи технологий и создания совместных предприятий, отмечено в документе.

"Стороны выразили стремление создать благоприятные условия для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между вооруженными силами и подтвердили необходимость институционального оформления взаимного предоставления логистической поддержки и услуг для вооруженных сил двух государств. Было принято решение о подготовке договорных рамок сотрудничества по взаимному материально-техническому обеспечению", - указано в заявлении.

Кроме того, Россия и Индия "подтвердили свою приверженность расширению военного сотрудничества путем проведения военно-политических диалогов, совместных военных учений, переговоров по линии штабов, подготовки кадров в военных образовательных организациях и в других областях". Стороны также отметили, что в этом году в Индии будут проведены вторые совместные межвидовые учения "ИНДРА-2019".