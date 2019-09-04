Путин заявил о подготовке переговоров по созданию ЗСТ между Индией и ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи на острове Русский

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в скором времени состоится первый раунд переговоров по соглашению о создании зоны свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

"Убежден, дополнительные возможности для диверсификации товарных потоков откроются с созданием зоны свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом. Это наша общая цель, и в ближайшее время состоится первый раунд переговоров по выработке соответствующего соглашения", - сказал Путин по итогам ХХ российско-индийского саммита.