Турция не обращалась к России по закупке Су-57, заявил глава ФСВТС

ВЛАДИВОСТОК. 4 сен - РИА Новости. Турция пока не обращалась к РФ с просьбой о закупке Су-57, но соответствующие консультации уже начались, заявил глава ФС ВТС Дмитрий Шугаев.

"По Су-57 пока заявок нет, и в этой связи говорить о каких-то контрактных переговорах пока преждевременно", - сказал он журналистам.

Вместе с тем Шугаев отметил, что "консультации начались и по Су-35 и как дальнейшая тема по Су-57".

Президент Турции Тайип Эрдоган посетил авиасалон МАКС-2019 в Подмосковье в минувший вторник вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщалось, что он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57, эта тема звучала и в ходе переговоров с президентом РФ. Эрдоган заявил, что Турция и Россия ведут переговоры о поставках Су-57.