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РИА Новости
Восточный экономический форум

Турция не обращалась к России по закупке Су-57, заявил глава ФСВТС

12:18 04.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК. 4 сен - РИА Новости. Турция пока не обращалась к РФ с просьбой о закупке Су-57, но соответствующие консультации уже начались, заявил глава ФС ВТС Дмитрий Шугаев.
"По Су-57 пока заявок нет, и в этой связи говорить о каких-то контрактных переговорах пока преждевременно", - сказал он журналистам.
Вместе с тем Шугаев отметил, что "консультации начались и по Су-35 и как дальнейшая тема по Су-57".
Президент Турции Тайип Эрдоган посетил авиасалон МАКС-2019 в Подмосковье в минувший вторник вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщалось, что он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57, эта тема звучала и в ходе переговоров с президентом РФ. Эрдоган заявил, что Турция и Россия ведут переговоры о поставках Су-57.
Покупка Турцией новейших российских систем ПВО С-400 уже спровоцировала трения в отношениях между Турцией и США: Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
30 августа, 16:09РИА Новости
В НАТО не стали комментировать интерес Турции к Су-57
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Восточный экономический форумДмитрий ШугаевС-400 «Триумф»Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФF-35Су-35Владимир ПутинМосковская областьРоссияСШАВ мире
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