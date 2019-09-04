Патриарх: социальное служение Церкви разрушает ложные стереотипы о ней

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Социально-благотворительное служение Русской православной церкви должно полностью удовлетворять требованиям прозрачности и публичности, и здесь нельзя работать "на публику и на пиар", заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду на заседании Высшего церковного совета.

"Социальное служение на всех уровнях, от епархии до прихода, должно удовлетворять, конечно, высоким стандартам и ориентироваться не на красивую отчетность, не на, простите, показуху, а ориентироваться на результаты, на подлинные результаты, которые хорошо видны, которые можно проверить, оценить и которые являются плодом такой деятельности", - сказал патриарх.

По его словам, церковная социальная работа получает признание со стороны общества и государства именно в тех случаях, когда все "удостоверены в том, что эта работа реально осуществляется и приносит благо людям". В пример предстоятель привел такие церковные проекты, как "Ангар спасения" и "Автобус милосердия", созданные с целью помощи бездомным и нуждающимся людям, а также детские хосписы в Санкт-Петербурге и в подмосковном Домодедово, которые организовал священник Александр Ткаченко. В свое время эти проекты были первыми в стране инициативами подобного рода, подчеркнул патриарх.

"Не менее важна, конечно, прозрачность социально-благотворительной работы Церкви. Люди сегодня готовы жертвовать – и мы знаем, что многие очень настроены на то, чтобы помогать, – но для того, чтобы привлекать средства, необходимые в том числе для благотворительной работы, нужно, чтобы сам факт сбора средств церковными организациями был некой гарантией, которая бы удостоверяла жертвователей в том, что все средства, которые они направляют, достигают результата. Поэтому речь идет, конечно, о прозрачности и о публичности", - продолжил глава РПЦ.

Удовлетворение этим требованиям, добавил он, "разрушает ложные стереотипы, которые, к сожалению, соответствующими кругами, которые постоянно критикуют Церковь и по делу, и без дела, используются для того, чтобы обвинять нас в алчности, в безразличии к страданию людей и так далее".

"Это происходит всякий раз, когда у людей закрадываются сомнения в том, действительно ли Церковь осуществляет эту благотворительную работу или, может быть, не в полной мере осуществляет, чтобы представлять ее обществу как реальный факт? Хотел бы еще раз сказать, что мы должны работать не на публику и не на пиар – мы должны работать для того, чтобы реально помогать людям, которые страдают. И до сих пор так оно и происходило. У меня нет оснований кого-то упрекать и делать кому-то замечания", - отметил патриарх.

Предстоятель РПЦ также призвал сделать социальную работу в Церкви массовым явлением, как можно активнее привлекая к реализуемым проектам общественные организации и простых людей, "особенно местных жителей". Через эту работу, убежден патриарх, некоторые люди "могут осознать важность всего того, что Церковь делает". "Социальное служение – это и есть наше свидетельство о Христе, которое мы совершаем, помогая людям, неся людям добро", - подчеркнул он.

"Ни в коем случае широкое освещение в СМИ нашей социальной деятельности нельзя воспринимать как некий пиар. Это не пиар – это рассказ о деятельности, которая одновременно с ее несомненной эффективностью нуждается и в поддержке со стороны общества, а может быть, иногда и государства. Без широкого освещения в СМИ никто ничего знать не будет. И это будет плохо и для людей, которые, несомненно, ожидают от Церкви подобного рода деятельности, но это будет ослаблять и нашу социальную работу", - отметил патриарх.

Хотя социальная активность Церкви, добавил он, "второстепенна по отношению к литургической жизни, к служению таинствам Божиим, к проповеди Евангелия", однако "сегодня современное общество особым образом воспринимает именно социальную деятельность Церкви".