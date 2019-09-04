Путин и Моди заявили о намерении интенсифицировать взаимодействие с Китаем

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Взаимодействие в рамках механизма Россия-Индия-Китай будет интенсифицировано, говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.
"Стороны намерены интенсифицировать взаимодействие в рамках механизма Россия-Индия-Китай, последовательно продвигать общие подходы по актуальным проблемам глобальной и региональной повестки дня с акцентом на приверженности международному праву, противодействии расширению протекционизма и односторонних санкций, борьбе с терроризмом и другими новыми угрозами и вызовами", - говорится в совместном заявлении по итогам ХХ российско-индийского саммита.
Отмечается также, что будет продолжена практика регулярных встреч в этом формате на высшем уровне, министров иностранных дел и, по мере необходимости, руководителей других ведомств.