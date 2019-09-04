Путин и Моди заявили о намерении интенсифицировать взаимодействие с Китаем

"Стороны намерены интенсифицировать взаимодействие в рамках механизма Россия-Индия-Китай, последовательно продвигать общие подходы по актуальным проблемам глобальной и региональной повестки дня с акцентом на приверженности международному праву, противодействии расширению протекционизма и односторонних санкций, борьбе с терроризмом и другими новыми угрозами и вызовами", - говорится в совместном заявлении по итогам ХХ российско-индийского саммита.