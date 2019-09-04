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РИА Новости
Восточный экономический форум

ВТБ допустил приобретение небольших банков для прорыва в IT

12:12 04.09.2019 (обновлено: 12:54 04.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. ВТБ допускает приобретение небольших банков для прорыва в IT, заявил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах ВЭФ.
"Мы хотим сейчас серьезный прорыв сделать в IT в целом в банке. Надо посмотреть, если нужно будет, у нас сейчас новый человек, который занимается IT, пускай он уже решает. Если нужно будет, будем еще какие-то банки небольшие приобретать", - сказал он.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
12:48РИА Новости
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Восточный экономический форумАндрей Костин (банкир)ВладивостокРоссияВТБЭкономика
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