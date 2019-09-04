ВТБ допустил приобретение небольших банков для прорыва в IT

"Мы хотим сейчас серьезный прорыв сделать в IT в целом в банке. Надо посмотреть, если нужно будет, у нас сейчас новый человек, который занимается IT, пускай он уже решает. Если нужно будет, будем еще какие-то банки небольшие приобретать", - сказал он.