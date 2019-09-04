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РИА Новости

МИД назвал памятные мероприятия в Польше примером переписывания истории

12:10 04.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ярчайшим примером переписывания истории мероприятия в Польше, приуроченные к 80-летию с начала Второй мировой войны.
"Особый акцент на мероприятии, от которого мы ожидали, конечно, совсем иных итогов. Речь идет о, хотелось бы назвать памятных мероприятиях, но назову это некой мистерией, которая имела место в Польше. Они должны были быть, эти мероприятия, посвящены 80-летию начала Второй мировой войны. Трагическому эпизоду, трагической странице, не просто в истории двадцатого века - в истории человечества", - сказала Захарова на брифинге в среду.
По ее словам, то, во что превратились эти мероприятия, которые проходят не первый год и собирали представителей различных стран на протяжении многих лет, "просто повергает в шок".
"Это ярчайший пример переписывания истории. Только в этот раз все зашло слишком далеко и превратилось в какое-то настоящее мировое глобальное мракобесие", - заявила официальный представитель российского МИД.
Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны прошли в Польше 1 сентября. На них Польша не пригласила делегацию России, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.
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Мария ЗахароваВторая мировая война (1939-1945)МИД РФПольшаРоссияВ мире
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