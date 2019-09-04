МИД назвал памятные мероприятия в Польше примером переписывания истории

"Особый акцент на мероприятии, от которого мы ожидали, конечно, совсем иных итогов. Речь идет о, хотелось бы назвать памятных мероприятиях, но назову это некой мистерией, которая имела место в Польше. Они должны были быть, эти мероприятия, посвящены 80-летию начала Второй мировой войны. Трагическому эпизоду, трагической странице, не просто в истории двадцатого века - в истории человечества", - сказала Захарова на брифинге в среду.