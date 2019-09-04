Сечин призвал решить проблему с контролем качества нефти в трубопроводах

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Поставки были приостановлены и в полном объеме возобновились 1 июля. "Транснефть" для предотвращения подобных ЧП предложила передать ей в операционное управление пункты сдачи и приема нефти в трубопроводную систему, а возглавляющий совет директоров "Роснефти" экс-канцлер Германии Герхард Шредер - создать институт независимых инспекторов (сюрвейеров) для проверки качества нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов "Транснефти"..