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РИА Новости
Восточный экономический форум

Сечин призвал решить проблему с контролем качества нефти в трубопроводах

12:09 04.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин
Председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Проблему с контролем качества нефти, сдаваемой в российскую трубопроводную систему, необходимо решать, заявил глава крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть" Игорь Сечин.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Поставки были приостановлены и в полном объеме возобновились 1 июля. "Транснефть" для предотвращения подобных ЧП предложила передать ей в операционное управление пункты сдачи и приема нефти в трубопроводную систему, а возглавляющий совет директоров "Роснефти" экс-канцлер Германии Герхард Шредер - создать институт независимых инспекторов (сюрвейеров) для проверки качества нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов "Транснефти"..
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Отвечая на вопрос, планируется ли совещание по вопросу пунктов приема и сдачи нефти на уровне кабмина с участием компаний, Сечин переадресовал его в министерство энергетики.
"Но проблему решать надо", - добавил глава "Роснефти".
По его словам, предложения Шредера в письме премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву конкретные и конструктивные. Сечин назвал Шредера "большим другом России, который занимает принципиальную позицию в отношении эффективных поставок энергоресурсов в Германию и Европу из Российской Федерации".
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Восточный экономический форумПриостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"РоснефтьТранснефтьГерхард ШредерИгорь СечинГерманияЕвропаРоссияЭкономика
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