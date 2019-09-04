Минприроды назвало главную причину загрязнения воздуха в российских городах

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Основной причиной загрязнения воздуха в 22 самых грязных городах в России стал бензапирен, попадающий в атмосферу во время отопительного сезона, говорится в проекте государственного доклада Минприроды "Об охране окружающей среды в 2018 году", который размещен на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в число городов с самым загрязненным воздухом, согласно докладу Минприроды, вошли Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск и другие.

"Во всех городах Приоритетного списка (списка городов с самым грязным воздухом - ред.) вклад в очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха вносит бензапирен, в наибольших количествах поступающий в воздух в результате сжигания твердого топлива; существенный вклад в загрязнение воздуха в 9 городах вносят также взвешенные вещества, а в 5 городах – формальдегид, в 4 городах – диоксид азота, в 3 городах – приземный озон, в 3 городах – взвешенные частицы РМ10", - говорится в докладе.

Поясняется, что наибольшие концентрации бензапирена в городах отмечались в холодный период с началом отопительного сезона, поскольку его поступление в атмосферу происходит в основном в результате сгорания топлива.