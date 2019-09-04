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РИА Новости

Минприроды назвало главную причину загрязнения воздуха в российских городах

12:09 04.09.2019
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоТрубы
Трубы
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Трубы. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Основной причиной загрязнения воздуха в 22 самых грязных городах в России стал бензапирен, попадающий в атмосферу во время отопительного сезона, говорится в проекте государственного доклада Минприроды "Об охране окружающей среды в 2018 году", который размещен на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что в число городов с самым загрязненным воздухом, согласно докладу Минприроды, вошли Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск и другие.
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"Во всех городах Приоритетного списка (списка городов с самым грязным воздухом - ред.) вклад в очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха вносит бензапирен, в наибольших количествах поступающий в воздух в результате сжигания твердого топлива; существенный вклад в загрязнение воздуха в 9 городах вносят также взвешенные вещества, а в 5 городах – формальдегид, в 4 городах – диоксид азота, в 3 городах – приземный озон, в 3 городах – взвешенные частицы РМ10", - говорится в докладе.
Поясняется, что наибольшие концентрации бензапирена в городах отмечались в холодный период с началом отопительного сезона, поскольку его поступление в атмосферу происходит в основном в результате сгорания топлива.
Авторы доклада также отметили, что все города с самым грязным воздухом расположены в Азиатской части, которая характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей метеорологическими условиями в виде мощных приземных инверсий, застоев воздуха и туманов, которые способствуют накоплению примесей у поверхности, в первую очередь бензапирена.
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МинприродыРоссияОбщество
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