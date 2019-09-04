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РИА Новости
Восточный экономический форум

Россия и Индия намерены продолжать сотрудничать с Ираном

12:07 04.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия и Индия намерены продолжать взаимовыгодное и легитимное торгово-экономическое сотрудничество с Ираном, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран Владимира Путина и Нарендры Моди по итогам ХХ российско-индийского саммита.
"Стороны признают важность полного и эффективного выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе для обеспечения регионального и международного мира, безопасности и стабильности, подтверждают полную приверженность резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. Вопросы, связанные с ней, следует решать мирно, путем диалога. Стороны выразили решимость продолжать взаимовыгодное и легитимное торгово-экономическое сотрудничество с Ираном", - говорится в документе.
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Восточный экономический форумНарендра МодиВладимир ПутинВладивостокООНРоссияИндияИран
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