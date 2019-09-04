Россия и Индия намерены продолжать сотрудничать с Ираном

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия и Индия намерены продолжать взаимовыгодное и легитимное торгово-экономическое сотрудничество с Ираном, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран Владимира Путина и Нарендры Моди по итогам ХХ российско-индийского саммита.

"Стороны признают важность полного и эффективного выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе для обеспечения регионального и международного мира, безопасности и стабильности, подтверждают полную приверженность резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. Вопросы, связанные с ней, следует решать мирно, путем диалога. Стороны выразили решимость продолжать взаимовыгодное и легитимное торгово-экономическое сотрудничество с Ираном", - говорится в документе.