Россия поддержит кандидатуру Индии в постоянные члены СБ ООН

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия продолжит поддерживать кандидатуру Индии в постоянные члены реформированного Совета Безопасности ООН, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран по итогам саммита во Владивостоке.
"Стороны призвали к реформе Совета Безопасности ООН, которая отражала бы современные глобальные реалии и делала бы этот орган более представительным, эффективным и действенным в решении вопросов международного мира и безопасности. Россия продолжит поддерживать кандидатуру Индии в постоянные члены реформированного Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Премьер Индии в качестве гостя присутствует на Восточном экономическом форуме, который проходит в эти дни на базе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.