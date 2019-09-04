Россия поддержит кандидатуру Индии в постоянные члены СБ ООН

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия продолжит поддерживать кандидатуру Индии в постоянные члены реформированного Совета Безопасности ООН, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран по итогам саммита во Владивостоке.

"Стороны призвали к реформе Совета Безопасности ООН, которая отражала бы современные глобальные реалии и делала бы этот орган более представительным, эффективным и действенным в решении вопросов международного мира и безопасности. Россия продолжит поддерживать кандидатуру Индии в постоянные члены реформированного Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.