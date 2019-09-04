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РИА Новости
Восточный экономический форум

Россия поддержит кандидатуру Индии в постоянные члены СБ ООН

12:06 04.09.2019 (обновлено: 12:14 04.09.2019)
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместной пресс-конференции
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия продолжит поддерживать кандидатуру Индии в постоянные члены реформированного Совета Безопасности ООН, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран по итогам саммита во Владивостоке.
"Стороны призвали к реформе Совета Безопасности ООН, которая отражала бы современные глобальные реалии и делала бы этот орган более представительным, эффективным и действенным в решении вопросов международного мира и безопасности. Россия продолжит поддерживать кандидатуру Индии в постоянные члены реформированного Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи на острове Русский
11:51Восточный экономический форум
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Премьер Индии в качестве гостя присутствует на Восточном экономическом форуме, который проходит в эти дни на базе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумСовет Безопасности ООНООНРоссияИндияВ мире
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