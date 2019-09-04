Первая в России конференция по медиа-дизайну пройдет в Москве в октябре

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Первая в России конференция по медиа-дизайну пройдет в Москве 29-30 октября. Участники M&DC2k19 соберутся на площадке Omega Rooftop на Цветном бульваре, где обсудят, что такое медиа сегодня и какую роль в них играет дизайн.
Программа конференции будет включать три тематические секции про контент, влияние бизнеса на индустрию и самые актуальные тенденции в медиа. На форуме выступят более тридцати ведущих профессионалов, в том числе основатель Studio Sarp Sozdinler и руководитель независимого издательства Editions Inedits Сарп Создинлер, креативный директор 30Point, в прошлом арт-директор американской версии GQ Антон Юхновец, директор по цифровой трансформации "Ведомостей" и Harvard Business Review Россия Сергей Паранько и многие другие.
"Сейчас существуют события, курсы, книги и сайты, посвященные отдельным направлениям коммуникационного дизайна. Всё многообразие жанров и задач имеет общую точку приложения — коммуникацию с аудиторией, мы называем это медиа-дизайном. Конференция — возможность осмыслить это явление вместе с участниками, очертить его границы и выработать комплексные подходы к медиа-дизайну", – рассказал инициатор M&DC2k19, арт-директор МИА "Россия сегодня" Денис Золотарев.
Конференция пройдет при поддержке ведущих отраслевых СМИ, ассоциаций и организаций. Генеральным информационным партнером форума выступит портал "Sostav.ru", индустриальными и информационными партнерами стали АКАР, АБКР, "Ассоциация менеджеров", IAB Russia, РАМУ, Лайфхакер, фестиваль креативных индустрий G8, Mediajobs и Bang Bang Education.
Участие в M&DC2k19 бесплатное. Необходима регистрация. Число мест ограничено.
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