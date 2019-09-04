Первая в России конференция по медиа-дизайну пройдет в Москве в октябре

"Сейчас существуют события, курсы, книги и сайты, посвященные отдельным направлениям коммуникационного дизайна. Всё многообразие жанров и задач имеет общую точку приложения — коммуникацию с аудиторией, мы называем это медиа-дизайном. Конференция — возможность осмыслить это явление вместе с участниками, очертить его границы и выработать комплексные подходы к медиа-дизайну", – рассказал инициатор M&DC2k19, арт-директор МИА "Россия сегодня" Денис Золотарев.