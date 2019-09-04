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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Киеве не пользуются спросом монеты по случаю получения Украиной томоса

12:06 04.09.2019
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© РИА Новости / СтрингерМихайловский Златоверхий собор - действующий кафедральный собор новой "объединенной" церкви Украины
Михайловский Златоверхий собор - действующий кафедральный собор новой объединенной церкви Украины
© РИА Новости / Стрингер
Михайловский Златоверхий собор - действующий кафедральный собор новой "объединенной" церкви Украины. Архивное фото
КИЕВ, 4 сен – РИА Новости. Национальный банк Украины отменил аукцион по продаже памятных монет, приуроченных к получению Киевом томоса об автокефалии "новой церкви", из-за отсутствия заявок на участие, сообщила пресс-служба регулятора.
Ранее Нацбанк Украины объявил аукцион по продаже памятных монет об автокефалии из золота номиналом 100 гривен (около 4 доллара), из серебра - 50 и 20 гривен (около 2 и 0,8 доллара), из нейзильбера – 5 гривен. (около 0,2 доллара) Один лот состоял из четырех указанных монет по одной каждого вида. Таких лотов было предложено 25. Начальная цена была установлена на уровне розничных цен Национального банка. Рекомендуемый шаг аукциона – 2 тысячи гривен (около 80 долларов) на каждый лот.
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"Аукцион по продаже памятных монет "Предоставление томоса об автокефалии Православной церкви Украины ("новая церковь" - ред.)"… не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие от участников", - говорится в сообщении.
Нацбанк сообщил, что 21 мая впервые состоялся электронный аукцион монет. Тогда были реализованы все лоты монет "Мгарский Спасо-Преображенский монастырь".
Так называемая Православная церковь Украины - раскольническая структура, образованная в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. До настоящего времени ни одна другая поместная православная Церковь не признала ПЦУ, единственной канонической Церковью на Украине остается Украинская православная церковь.
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Религия и мировоззрениеУкраина
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