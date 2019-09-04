В Киеве не пользуются спросом монеты по случаю получения Украиной томоса

КИЕВ, 4 сен – РИА Новости. Национальный банк Украины отменил аукцион по продаже памятных монет, приуроченных к получению Киевом томоса об автокефалии "новой церкви", из-за отсутствия заявок на участие, сообщила пресс-служба регулятора.

Ранее Нацбанк Украины объявил аукцион по продаже памятных монет об автокефалии из золота номиналом 100 гривен (около 4 доллара), из серебра - 50 и 20 гривен (около 2 и 0,8 доллара), из нейзильбера – 5 гривен. (около 0,2 доллара) Один лот состоял из четырех указанных монет по одной каждого вида. Таких лотов было предложено 25. Начальная цена была установлена на уровне розничных цен Национального банка. Рекомендуемый шаг аукциона – 2 тысячи гривен (около 80 долларов) на каждый лот.

"Аукцион по продаже памятных монет "Предоставление томоса об автокефалии Православной церкви Украины ("новая церковь" - ред.)"… не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие от участников", - говорится в сообщении.

Нацбанк сообщил, что 21 мая впервые состоялся электронный аукцион монет. Тогда были реализованы все лоты монет "Мгарский Спасо-Преображенский монастырь".