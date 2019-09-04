В Донецке один человек погиб из-за взрыва на шахте

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. На территории шахты в Донецке произошел взрыв неустановленного предмета, один человек погиб, заявили в пресс-службе Минугля самопровозглашенной ДНР.
"Четвертого сентября, в 9.27, на территории, прилегающей к промышленной площадке поверхностного комплекса ОП "Шахта им. А.А. Скочинского" Государственного предприятия "Донецкая угольная энергетическая компания", произошел взрыв неустановленного предмета. В результате погиб сотрудник шахты 1964 года рождения", - говорится в сообщении.