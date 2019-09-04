Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T12:05Z
https://ria.ru/20190904/1558280902.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:3:1036:586_1036x0_80_0_0_8b9e07336d0f507ef93ae6c75c83b846.jpg
РИА Новости

В Донецке один человек погиб из-за взрыва на шахте

12:05 04.09.2019
1223
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. На территории шахты в Донецке произошел взрыв неустановленного предмета, один человек погиб, заявили в пресс-службе Минугля самопровозглашенной ДНР.
"Четвертого  сентября, в 9.27, на территории, прилегающей к промышленной площадке поверхностного комплекса ОП "Шахта им. А.А. Скочинского" Государственного предприятия "Донецкая угольная энергетическая компания", произошел взрыв неустановленного предмета. В результате погиб сотрудник шахты 1964 года рождения", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи
30 августа, 12:34РИА Новости
В КЧР один человек пострадал при обрушении породы в шахте Урупского рудника
110707
Обсудить 0
ДНРДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)В мире
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков заявил, что по обмену заключенными с Украиной анонсов быть не может
РИА
Новости
Владимир Джабаров
В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Национальный Центр помощи пропавшим и пострадавшим детям в Москве
Восьмилетнюю девочку, пропавшую в Липецкой области, нашли живой в Москве
Лента
новостей
Кирилл Жуков, первый обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019
Участник незаконной акции в Москве Кирилл Жуков получил три года колонии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова раскритиковала реакцию Германии на удары США в Идлибе
Су-25
Тела пилотов рухнувшего на Ставрополье Су-25 могут находиться в кабине
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
Автомобиль силовиков подорвался у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
Пассажиры в вагоне поезда
В России появятся вагоны с идентификацией пассажиров по лицу
Шахта имени академика А. А. Скочинского в Донецке
На шахте в Донецке прогремел взрыв
Скорая помощь, Индия
При взрыве на фабрике пиротехники в Индии погибли 11 человек
Пуск противокорабельной ракеты Калибр-НК с борта МРК проекта 21631 Вышний Волочек
Репортаж из района ракетного удара в Черном море
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Хабаровске мужчина выстрелил в играющих во дворе детей
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после церемонии подписания совместных документов по итогам российско-индийских переговоров. 4 сентября 2019
Индия заказала у России оружия на 14,5 миллиарда долларов
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь "Звезда"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР Ирана
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
Лента новостейМолния