Глава "Роснефти" о текущих отношениях с "Транснефтью": находимся в контакте

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил РИА Новости, что возглавляемая им компания находится в контакте с "Транснефтью", с которой вновь вступила в публичную полемику после загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба".

Новый виток напряжения между компаниями возник после того, как возглавляющий совет директоров "Роснефти" экс-канцлер Германии Герхард Шредер написал письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, на которое отреагировал советник президента "Транснефти" Игорь Демин. "Роснефть" назвала комментарий Демина неприемлемым по сути и неуважительным по форме и заявила, что выступает против подмешивания загрязненной хлоридами нефти к чистому потоку.

"В контакте", - сказал Сечин, отвечая на вопрос о текущих взаимоотношениях с "Транснефтью".

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Поставки нефти были приостановлены и в полном объеме возобновились 1 июля. В результате в РФ теперь хранится загрязненная нефть. Основным способом ее ликвидации называлось подмешивание к чистой нефти так, чтобы не превысить максимально допустимого уровня в 6 ppm (частей на миллион).