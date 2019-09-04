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РИА Новости
Восточный экономический форум

Глава "Роснефти" о текущих отношениях с "Транснефтью": находимся в контакте

12:03 04.09.2019 (обновлено: 12:07 04.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил РИА Новости, что возглавляемая им компания находится в контакте с "Транснефтью", с которой вновь вступила в публичную полемику после загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба".
Новый виток напряжения между компаниями возник после того, как возглавляющий совет директоров "Роснефти" экс-канцлер Германии Герхард Шредер написал письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, на которое отреагировал советник президента "Транснефти" Игорь Демин. "Роснефть" назвала комментарий Демина неприемлемым по сути и неуважительным по форме и заявила, что выступает против подмешивания загрязненной хлоридами нефти к чистому потоку.
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"В контакте", - сказал Сечин, отвечая на вопрос о текущих взаимоотношениях с "Транснефтью".
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Поставки нефти были приостановлены и в полном объеме возобновились 1 июля. В результате в РФ теперь хранится загрязненная нефть. Основным способом ее ликвидации называлось подмешивание к чистой нефти так, чтобы не превысить максимально допустимого уровня в 6 ppm (частей на миллион).
Нынешние заявления продолжают дискуссию обеих компаний. В начале июня Сечин заявил, что ситуация с загрязнением нефти в "Дружбе" негативно влияет на "Роснефть" и на поставки сырья в Западную Европу. "Транснефть" в свою очередь сообщила о сдаче ей "Роснефтью" сырья, не оформленного маршрутными поручениями, которое хранится в трубопроводах. Компании высказали еще несколько претензий друг к другу. Месяц спустя, в июле, компании снова обменялись публичными упреками по итогам поездки Сечина в Германию на подконтрольный "Роснефти" завод PCK.
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Восточный экономический форумПриостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"Игорь ДеминГерхард ШредерИгорь СечинГерманияВладивостокРоссияРоснефтьТранснефтьЭкономика
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