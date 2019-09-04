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РИА Новости

В Забайкалье дополнительно поступят новые школьные автобусы и скорые

12:02 04.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ЧИТА, 4 сен – РИА Новости. По распоряжению кабмина РФ в Забайкалье до конца года поступят 40 машин скорой помощи и 57 школьных автобусов, сообщила пресс-служба губернатора.
"Распоряжением правительства Российской Федерации выделены средства для дополнительной поставки в регионы техники. Забайкальский край до конца года получит 40 машин скорой помощи и 57 автобусов для перевозки детей", - говорится в сообщении.
Новые школьные автобусы будут направлены в муниципальные районы.
В пресс-службе отметили, что в 204 школы региона организован подвоз детей автобусами. "Общий автопарк образовательных организаций Забайкальского края составляет около 360 автобусов. С поступлением в этом году 57 единиц дополнительной техники автопарк школьных автобусов в крае будет полностью обновлен", - отмечается в сообщении.
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Также в регион дополнительно поступят 40 машин скорой помощи. "В этом году в рамках плана социального развития центров экономического роста в край уже закупается 52 машины скорой помощи, большая часть из них направлена в районы. Таким образом, всего до конца 2019-го в Забайкалье поступит 92 медицинских автомобиля разного класса. Такого масштабного обновления автопарка медицинской техники в регионе еще не было", - добавили в пресс-службе.
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