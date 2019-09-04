В Забайкалье дополнительно поступят новые школьные автобусы и скорые

ЧИТА, 4 сен – РИА Новости. По распоряжению кабмина РФ в Забайкалье до конца года поступят 40 машин скорой помощи и 57 школьных автобусов, сообщила пресс-служба губернатора.

"Распоряжением правительства Российской Федерации выделены средства для дополнительной поставки в регионы техники. Забайкальский край до конца года получит 40 машин скорой помощи и 57 автобусов для перевозки детей", - говорится в сообщении.

Новые школьные автобусы будут направлены в муниципальные районы.

В пресс-службе отметили, что в 204 школы региона организован подвоз детей автобусами. "Общий автопарк образовательных организаций Забайкальского края составляет около 360 автобусов. С поступлением в этом году 57 единиц дополнительной техники автопарк школьных автобусов в крае будет полностью обновлен", - отмечается в сообщении.