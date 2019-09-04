В Липецкой области работу находят почти 90% обратившихся в службу занятости

ЛИПЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Службы занятости Липецкой области трудоустраивают 87,3% от числа обратившихся к ним за помощью безработных граждан, это лучший показатель среди российских регионов, сообщает пресс-служба администрации области.
В пресс-службе добавили, что в области отмечается низкий уровень безработицы - 0,4% экономически активного населения, согласно данным Минтруда РФ по этому показателю регион занимает пятое место среди субъектов РФ.
"Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше наших граждан было трудоустроено. Во-первых, Липецкая область участвует в федеральном проекте по борьбе с бедностью, и, конечно, высокий уровень занятости - свидетельство развивающейся экономики региона", - прокомментировал РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.
Он добавил, что в целом по результатам мониторинга оценки качества и доступности государственных услуг в сфере содействия занятости населения, проведенного Минтруда РФ по итогам первого полугодия 2019 года, в рейтинге субъектов РФ Липецкая область находится на втором месте.