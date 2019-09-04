В Липецкой области работу находят почти 90% обратившихся в службу занятости

"Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше наших граждан было трудоустроено. Во-первых, Липецкая область участвует в федеральном проекте по борьбе с бедностью, и, конечно, высокий уровень занятости - свидетельство развивающейся экономики региона", - прокомментировал РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.