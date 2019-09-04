Косово продолжает превращаться в оплот терроризма, заявили в МИД России

"Из зоны боевых действий в край возвращаются игиловцы. Они знают, куда им возвращаться, они прекрасно понимают, что это черная дыра и можно и нужно там продолжить восстановление, а затем марш-броски в другие регионы света и мира. Возвращаются туда те самые игиловцы, которые были завербованы из числа косовалбанцев и прошли соответствующую подготовку", - подчеркнула она, добавив, что уже зафиксировано 250 таких случаев.