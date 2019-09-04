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РИА Новости

Косово продолжает превращаться в оплот терроризма, заявили в МИД России

12:02 04.09.2019 (обновлено: 13:06 04.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Самопровозглашенная республика Косово продолжает превращаться в оплот терроризма, куда возвращаются боевики террористической группировки "Исламское государство"* с Ближнего Востока, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В Косово мы констатируем, что сама территория превращается в самый настоящий оплот терроризма", - сказала Захарова на брифинге.
"Из зоны боевых действий в край возвращаются игиловцы. Они знают, куда им возвращаться, они прекрасно понимают, что это черная дыра и можно и нужно там продолжить восстановление, а затем марш-броски в другие регионы света и мира. Возвращаются туда те самые игиловцы, которые были завербованы из числа косовалбанцев и прошли соответствующую подготовку", - подчеркнула она, добавив, что уже зафиксировано 250 таких случаев.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Мария ЗахароваБлижний ВостокМИД РФКосовоРоссияВ мире
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