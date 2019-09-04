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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин оценил выполнение программы России и Индии по ВТС

12:02 04.09.2019 (обновлено: 12:09 04.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Двусторонняя программа России и Индии по ВТС успешно выполняется, прорабатывается ее новая редакция еще на ближайшие 10 лет, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам ХХ российско-индийского саммита.

"Россия и Индия тесно взаимодействуют в сфере военно-технического сотрудничества. Успешно выполняется двусторонняя программа по ВТС до 2020 года. Прорабатывается ее новая редакция еще на ближайшие 10 лет", - сказал Путин.

Президент РФ отметил, что Россия "более полувека оказывает содействие в оснащении и модернизации вооруженных сил Индии, включая, конечно, и военно-морской флот". В составе индийских ВМС служат многие корабли российского производства, в том числе и авианосец "Викрамадитья".
"Россия не только поставляет в Индию вооружение, вместе с индийскими партнерами налажено производство новейшей продукции военного назначения. Реализуются совместные проекты по выпуску в Индии стрелкового оружия серии "Калашников", вертолетов К-226Т, ракетных ударных систем", - сказал глава российского государства.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
10:44Восточный экономический форум
Россия и Индия согласовали большой пакет двусторонних документов
"Ценим достигнутый уровень двустороннего сотрудничества и готовы к его дальнейшему развитию", - добавил он.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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