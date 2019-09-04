Путин оценил выполнение программы России и Индии по ВТС

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Двусторонняя программа России и Индии по ВТС успешно выполняется, прорабатывается ее новая редакция еще на ближайшие 10 лет, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам ХХ российско-индийского саммита.

"Россия и Индия тесно взаимодействуют в сфере военно-технического сотрудничества. Успешно выполняется двусторонняя программа по ВТС до 2020 года. Прорабатывается ее новая редакция еще на ближайшие 10 лет", - сказал Путин.

Президент РФ отметил, что Россия "более полувека оказывает содействие в оснащении и модернизации вооруженных сил Индии, включая, конечно, и военно-морской флот". В составе индийских ВМС служат многие корабли российского производства, в том числе и авианосец "Викрамадитья".

"Россия не только поставляет в Индию вооружение, вместе с индийскими партнерами налажено производство новейшей продукции военного назначения. Реализуются совместные проекты по выпуску в Индии стрелкового оружия серии "Калашников", вертолетов К-226Т, ракетных ударных систем", - сказал глава российского государства.

"Ценим достигнутый уровень двустороннего сотрудничества и готовы к его дальнейшему развитию", - добавил он.