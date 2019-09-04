Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T14:17Z
https://ria.ru/20190904/1558280639.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155828/99/1558289923_0:181:2429:1547_1036x0_80_0_0_92174f45ada27ef93627aca20b031feb.jpg
РИА Новости

В военном совете Китая заявили, что Запад прибегает к политике гегемонии

12:01 04.09.2019 (обновлено: 14:17 04.09.2019)
181
© РИА Новости / Министерство обороны РФМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся во время встречи
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся во время встречи
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся во время встречи
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся назвал политику США по отношению к Китаю, России и ряду других стран безудержной травлей и стратегическим давлением.
"США и другие западные страны безудержно реализуют политику гегемонии и прибегают к травле, проводят против России, Китая и других стран политику сдерживания и оказывают на них стратегическое давление", - сказал Чжан Юся на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Москве.
По его словам, Китай всегда считал Россию приоритетным направлением дипломатической работы и готов под руководством лидеров двух стран "проводить сотрудничество для достижения нового прорыва".
"Лидеры двух стран придают большое значение отношениям между армиями и при каждой встрече обязательно обсуждают военное сотрудничество", - подчеркнул китайский генерал. Он отметил, что в последние годы военное сотрудничество двух государств находится на высоком уровне и продолжает развиваться.
Акция протеста в Гонконге
08:43РИА Новости
Китай подозревает FedEx в отправке холодного оружия в Гонконг
Чжан Юся напомнил, что в прошлом году Китай впервые участвовал в масштабных маневрах ВС РФ "Восток", в июле этого года Китай и Россия впервые совместно провели стратегическое воздушное патрулирование самолетами дальней авиации над акваториями Восточно-Китайского и Японского морей. Он также отметил совместные военно-морские учения двух государств и участие в Армейских международных играх.
Он поблагодарил Шойгу за приглашение посетить Россию, назвав его давним другом китайского народа и китайской армии. "Ваше дружеское отношение, откровенность и деловой подход произвели на меня глубокое впечатление", - добавил Чжан Юся.
1100000
Обсудить 0
КитайСШАВ мире
Рекомендуем
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин на сессии Лидеры производительности: международный опыт в достижении национальных целей в рамках ПМЭФ-2019
Орешкин рассказал о значении торговой войны Китая и США для России
РИА
Новости
Военнослужащие ВСУ
На Украине разделят должности начальника генштаба и главнокомандующего ВСУ
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Путин и Моди заявили о намерении интенсифицировать взаимодействие с Китаем
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместной пресс-конференции
Россия поддержит кандидатуру Индии в постоянные члены СБ ООН
Лента
новостей
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся в Китае
Отношения России и Китая вступают в новую стадию развития, заявил Шойгу
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
Китай призвал США создать честные условия для бизнеса
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся во время встречи
Шойгу и зампред военсовета Китая подпишут документы о совместной работе
Певец Бедрос Киркоров. Архив
Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
Здание Министерства иностранных дел РФ
Косово продолжает превращаться в оплот терроризма, заявили в МИД России
Наручники
В Москве задержали подозреваемого в краже телефонов Бондарчука и Миронова
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Постпред США при ЕС заявил о позиции Вашингтона по "Северному потоку — 2"
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на острове Русский
Путин и Моди изучат возможность создания в Индии производства самолетов
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
В ООН назвали число убитых за четыре месяца эскалации конфликта в Идлибе
Председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
"Транснефть" должна извиниться за реакцию на письмо Шредера, считает Сечин
Президент Ирана Хасан Роухани
Иран и европейские партнеры не пришли к согласию по СВПД, заявил Роухани
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР Ирана
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
Лента новостейМолния