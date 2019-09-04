В военном совете Китая заявили, что Запад прибегает к политике гегемонии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся во время встречи

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся во время встречи

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся назвал политику США по отношению к Китаю, России и ряду других стран безудержной травлей и стратегическим давлением.

"США и другие западные страны безудержно реализуют политику гегемонии и прибегают к травле, проводят против России, Китая и других стран политику сдерживания и оказывают на них стратегическое давление", - сказал Чжан Юся на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Москве.

По его словам, Китай всегда считал Россию приоритетным направлением дипломатической работы и готов под руководством лидеров двух стран "проводить сотрудничество для достижения нового прорыва".

"Лидеры двух стран придают большое значение отношениям между армиями и при каждой встрече обязательно обсуждают военное сотрудничество", - подчеркнул китайский генерал. Он отметил, что в последние годы военное сотрудничество двух государств находится на высоком уровне и продолжает развиваться.

Чжан Юся напомнил, что в прошлом году Китай впервые участвовал в масштабных маневрах ВС РФ "Восток", в июле этого года Китай и Россия впервые совместно провели стратегическое воздушное патрулирование самолетами дальней авиации над акваториями Восточно-Китайского и Японского морей. Он также отметил совместные военно-морские учения двух государств и участие в Армейских международных играх.